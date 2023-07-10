В Башкирии горит 40 гектаров леса

В Белорецком районе Башкирии возле села Узян горит лес на площади более 40 га, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС. Существовала угроза распространения огня на населенный пункт, однако на сегодняшний день она снята, уточнили в ведомстве.

«Местность труднодоступная. По периметру пожара проводится опашка. До населенного пункта около восьми километров. В готовность приведен опорный пункт 28-го пожарно-спасательного отряда Главного управления. На месте проведено межведомственное совещание»,— говорится в сообщении.

Для защиты жилых домов от огня выехала аэромобильная бригада ГУ МЧС, состоящая из 33 человек и пяти единиц техники. В общей сложности в тушении участвуют 45 человек и 13 единиц техники, в том числе бульдозеры и вертолет, который за два дня сбросил более 105 т воды, также привлечены волонтеры.

Влада Шипилова, Уфа