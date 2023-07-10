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Коммерсантъ FM
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Минобороны: Герасимову доложили о попытках ВСУ атаковать ракетами три региона

Глава генштаба Валерий Герасимов заслушал доклад начальника главного штаба ВКС Виктора Афзалова о попытке вооруженных сил Украины 9 июля нанести ракетный удар по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях. Минобороны также опубликовало видео с Валерием Герасимовым. Это его первое публичное главы генштаба появление после мятежа ЧВК «Вагнер» 23-24 июня.

Из сообщения Минобороны следует, что все четыре ракеты С-200 вооруженных сил Украины были уничтожены. Средствами ПВО уничтожены были две ракеты, еще две отклонены средствами РЭБ. Валерий Герасимов приказал главному разведывательному управлению найти и уничтожить склады с такими ракетами и их стартовые позиции, а также усилить воздушную защиту.

Накануне в районе Керчи силами ПВО была сбита крылатая ракета. Украинская сторона не подтверждала удар. Минобороны сообщило, что целями украинского удара в воскресенье были Крымский мост и военный аэродром Морозовск в Ростовской области. По информации военного ведомства, жертв и разрушений нет. Еще одной целью украинской атаки был объект в Калужской области — его название Минобороны не сообщало.

9 июля газета Daily Mail со ссылкой на источники сообщала, что генерала Герасимова отстранили, а его заменил генерал-полковник Михаил Теплинский, командующий ВДВ. Об этом также сообщал Telegram-канал «Рыбарь».

23 июня основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что написал заявление в Следственный комитет России в отношении Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. СКР о получении такого заявления не говорил.

Как сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на западных официальных лиц, план Евгения Пригожина во время мятежа предполагал захват Сергея Шойгу и Валерия Герасимова во время их пребывания в Ростовской области. Однако, как утверждает WSJ, за два дня до приведения этого плана в действие о нем узнала ФСБ, и Евгению Пригожину пришлось все менять и устроить «поход на Москву».

Министр обороны Сергей Шойгу назначил Валерия Герасимова вместо Сергея Суровикина командующим объединенной группировкой войск спецоперации на Украине 11 января 2023 года.

Чем известен Валерий Герасимов

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Анастасия Ларина

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