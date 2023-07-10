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Коммерсантъ FM
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Полицейские приговорены к условным срокам по делу о халатности при убийстве студентки

Заводский районный суд Кемерово приговорил к условным срокам пятерых сотрудников регионального управления МВД. Он признал их виновными в халатности по делу об убийстве 23-летней студентки Веры Пехтелевой в январе 2020 года.

Полицейские майор Михаил Балашов и капитан Дмитрий Тарицын и диспетчер Мария Пономарева приговорены к двум годам лишения свободы условно. Диспетчеры Мария Дунаева и Кристина Юдинцева — к 1,5 года лишения свободы условно, передает ТАСС.

По версии следствия, полиция не отреагировала на звонки соседей о криках в квартире, где происходило убийство. Прокуратура требовала отправить сотрудников ГУ МВД в колонию на 3,5 года. Сам убийца Владислав Канюс в июле 2022 года был приговорен к 17 годам колонии строгого режима, но, по словам матери студентки, он отправился в зону военной операции. Теперь родственники убитой опасаются за свою жизнь.

23-летняя Вера Пехтелева была убита в январе 2020 года, когда пришла к бывшему молодому человеку забрать вещи. Владислав Канюс нанес девушке 56 телесных ранений, а затем задушил ее шнуром от утюга. Процесс убийства длился три с половиной часа. Соседи вызывали полицию несколько раз. Убийство девушки получило общественный резонанс. Изначально Владислава Канюса обвиняли только по статье об убийстве, однако общественники просили судить его по статье «убийство, совершенное с особой жестокостью». Петиция с требованием переквалифицировать дело собрала на change.org более 113,9 тыс. подписей.

Леонид Уварчев

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