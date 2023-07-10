Тульских десантников обустроили и обсчитали

Как стало известно “Ъ”, суд снял обвинение в создании организованного преступного сообщества (ОПС) и участии в нем с шестерых фигурантов резонансного уголовного дела о хищениях при реконструкции расположенной в Туле базы 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, а также проведении различных работ на авиационных объектах. В общей сложности злоумышленники смогли украсть у входившего в Спецстрой России ФГУП «Спецстройинжиниринг» около 500 млн руб. В итоге по обвинению в мошенничестве они получили от пяти до восьми лет колонии.

Уголовное дело в отношении гендиректора ООО «Стройсервисгрупп» Станислава Авербаха и нескольких его подчиненных, совладельца этой компании Михаила Марангозяна, а также заместителя гендиректора федерального казенного предприятия «Управление заказчика капитального строительства Минобороны» Курбана Умарова Черемушкинский райсуд столицы рассматривал с сентября 2020 года. Всем подсудимым помимо мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) вменялись еще и организация ОПС и участие в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ). В ходе прений гособвинитель затребовал для подсудимых от 13 до 20 лет лишения свободы. Однако приговор для них оказался не таким суровым, как ожидалось.

Судья Евгений Филимонов пришел к выводу, что для совершения мошенничества фигуранты не объединялись в ОПС, а следовательно, заслуживают менее строгого наказания. В итоге максимальный срок, восемь лет колонии, получил Михаил Марангозян, а остальные обвиняемые — от пяти до семи лет лишения свободы. Еще один совладелец фирмы «Стройсервисгрупп», Артур Атанян, полностью признавший свою вину, в ноябре 2020 года в особом порядке получил четыре года. Причем судья все того же Черемушкинского райсуда Валерия Бондарь помимо мошенничества осудила его и за участие в ОПС, которое с подельников осужденного было снято.

Это уголовное дело Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве возбудило 14 июня 2017 года. Основанием стали материалы оперативно-разыскной деятельности сотрудников ОЭБиПК Западного административного округа столицы. Первые фигуранты появились в нем в марте 2018 года, когда по ходатайству следствия Тверской райсуд столицы отправил в СИЗО Станислава Авербаха, Михаила Марангозяна и Курбана Умарова. Еще нескольким фигурантам, включая Артура Атаняна, в качестве меры пресечения избрали домашний арест и подписку о невыезде. Под последней в июне того же года оказался и один из предполагаемых организаторов преступления — совладелец ООО «Стройсервисгрупп» Рубен Мазманян, который в прошлом являлся членом совета директоров Кредитбанка. Больше по повесткам он не являлся и вот уже пять лет находится в розыске.

Как установили следователи, на протяжении многих лет ООО «Стройсервисгрупп» выполняло субподрядные работы на объектах Минобороны. По данным следствия, многие из них компания получала благодаря связям господина Марангозяна. Очередной заказ был получен фирмой 19 декабря 2012 года от ФГУП «Спецстройинжиниринг», входившего в ныне упраздненный Спецстрой России. В рамках этого контракта строительная компания обязалась произвести обустройство учебно-материальной базы 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии. В частности, в Туле, где она дислоцируется, по данным “Ъ”, планировалось построить танкодром, плац и казарму. На эти цели «Стройсервисгрупп» выделили 457,8 млн руб. Работы должны были быть завершены к декабрю 2015 года. Однако, по версии следствия, выполнены они были только на бумагах, которые со стороны заказчика подписывал Курбан Умаров.

Из материалов дела следует, что получаемые от «Спецстройинжиниринга» деньги соучастники похищали в период с декабря 2012 по декабрь 2014 года под видом «исполнения договора об обустройстве объекта». Впоследствии средства были выведены ими на счета подконтрольных фигурантам сторонних организаций и присвоены, а неисполнение контракта стало основанием для обращения представителей ФГУПа в правоохранительные органы.

Кроме того, говорится в материалах дела, по такой же схеме похищались средства, выделенные компании на работы в рамках федеральной целевой программы «Обеспечение безопасности полетов воздушных судов государственной авиации РФ в 2011–2015 годах», реконструкцию зданий и помещений для размещения оборудования единой информационной аналитической системы безопасности полетов и автоматизированной системы контроля полетных данных, а также разработку документации и строительно-монтажные работы для центра обеспечения расследований авиационных происшествий. В результате по четырем договорам субподряда с 2012 по 2015 год, по подсчетам следствия, было похищено почти 483 млн руб.

Олег Рубникович