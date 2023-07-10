Аномальная жара в Свердловской области закончится к середине недели

Аномальная жаркая погода в Свердловской области сохранится до среды, 12 июля, после чего начнется похолодание. По данным telegram-канала «Погода в Екатеринбурге», вечером в среду в сторону Урала начнет движение холодный фронт с Запада, который пройдет через Екатеринбург в ночь на четверг.

Во вторник, 11 июля, в регионе ожидается жара до +37°, а 12 июля — до +34°. Уже в четверг, 13 июля, температура воздуха днем составит +23°, 14 июля — +22°, 15 июля — +20°.

Помимо похолодания, в регионе ожидаются дожди и грозы. При грозах количество осадков может возрастать до 15-20 мм. Уральский гидрометцентр же предупреждает, что очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, очень сильный ветер в Свердловской области также ожидаются 10 и 11 июля.

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