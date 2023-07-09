BBC отстранила ведущего за покупку интимных фотографий несовершеннолетней девушки

Британская радиовещательная компания BBC заявила, что отстранила одного из своих сотрудников после появившихся в прессе сообщений о совершенных им противозаконных действиях. Речь идет об одном из ведущих компании, имя которого не раскрывается.

Ранее сегодня The Sunday Times опубликовала заявление женщины (ее имя также не раскрывается), которая утверждает, что один из популярных ведущих BBC заплатил ее несовершеннолетней дочери 35 тыс. фунтов стерлингов за фотографии интимного характера. На момент покупки фотографий девушке было 17 лет.

Несмотря на то что возраст согласия на интимные связи в Великобритании наступает с 16 лет, закон о защите детей от 1978 года недвусмысленно запрещает делать, хранить или делиться фотографиями несовершеннолетних, то есть лиц моложе 18 лет. И несовершеннолетний подросток не имеет права давать согласие на фотосъемку интимного характера. Наказание за нарушение этого закона — до десяти лет лишения свободы.

«BBC серьезно относится к любым обвинениям, и у нас есть надежные внутренние механизмы для активного рассмотрения таких утверждений,— говорится в заявлении компании.— Это сложное и быстро меняющееся стечение обстоятельств, и BBC пытается как можно быстрее установить факты… Мы также можем подтвердить, что один из сотрудников-мужчин был отстранен».

Кирилл Сарханянц