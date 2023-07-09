Женщина обвинила ведущего ВВС в получении интимных фотографий дочери за 35 тыс. фунтов стерлингов

Британская вещательная корпорация BBC оказалась в центре громкого сексуального скандала, сообщает The Sunday Times. Поводом для него стал рассказ женщины, имя которой не называется, заявившей, что один из популярных ведущих BBC заплатил ее малолетней дочери 35 тыс. фунтов стерлингов за фотографии интимного характера. Остроту скандалу добавляет реакция самой корпорации и топовых ведущих и обозревателей передач. В то время как руководство BBC практически никак не комментирует обвинения, ведущие бросились сообщать в соцсетях о том, что речь идет не о них (имя ведущего, заказавшего у девушки непристойные фотографии, тоже не сообщается). В числе тех, кто заявил о своей невиновности, уже несколько популярных ведущих корпорации, в том числе Гари Линикер, бывший футболист и едва ли не самый популярный спортивный обозреватель BBC.

Вещательную корпорацию обвиняют в том, что она очень поверхностно подошла к обвинениям, впервые опубликованным в газете The Sun. Ее единственное заявление по этому поводу было настолько расплывчато, что многие эксперты усмотрели в этом попытку вещателя замять скандал. В частности, корпорация наотрез отказывается называть имя сотрудника, замешанного в скандал, говорить, поставлена ли в известность полиция по этому поводу и даже то, отстранен ли он от эфира на время расследования. Более того, корпорацию обвиняют в том, что она как минимум намекает на то, что семья пострадавшей девочки отказывается сотрудничать в расследовании.

«Мы относимся к любым обвинениям очень серьезно, и у нас есть механизмы для работы в таких случаях. В частности, если мы получаем информацию, требующую дальнейшего расследования или изучения, мы предпринимаем шаги для того, чтобы это сделать,— говорится в заявлении корпорации.— Это включает в себя и активные попытки поговорить (с теми, кто выдвинул обвинения.— "Ъ")… Если мы не получаем ответа на наши попытки или дальнейших контактов не происходит, это может ограничить наши возможности».

Тем временем члены правительства уже потребовали от руководства корпорации отчета в том, как вещатель расследует обвинения, которые могут вылиться в уголовный процесс. «Обвинения очень серьезны. BBC говорила, что у них есть необходимые механизмы (для проведения расследования.— "Ъ"), однако с ростом внимания и обеспокоенности общественности она должна действовать быстрее для того, чтобы разобраться в обвинениях и в объяснении того, что они делают для их расследования»,— заметила Виктория Эткинс, заместитель министра финансов страны.

Андрей Келекеев