Покорители английских лужаек

В последний день первой недели Wimbledon в центре внимания оказались российские игроки. Сначала 16-летняя Мирра Андреева в двух партиях обыграла свою соотечественницу Анастасию Потапову и впервые достигла четвертого круга на турнирах Большого шлема. Затем дебютант лондонского мейджора Роман Сафиуллин в четырех партиях переиграл полуфиналиста Wimbledon 2021 года канадца Дениса Шаповалова, а Андрей Рублев на Центральном корте в очень красивой борьбе в пяти сетах сломил сопротивление Александра Бублика из Казахстана. Таким образом, в четвертьфинале мужского одиночного разряда на Wimbledon впервые сыграют как минимум два россиянина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Взяв реванш у Александра Бублика за недавнее поражение в финале турнира в Галле, Андрей Рублев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Wimbledon

Фото: Charlotte Wilson / Offside / Getty Images Взяв реванш у Александра Бублика за недавнее поражение в финале турнира в Галле, Андрей Рублев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Wimbledon

Фото: Charlotte Wilson / Offside / Getty Images

Это воскресенье подарило поклонникам российского тенниса сразу три запоминающихся матча примерно равных по своей значимости. Но кульминацией их совершенно точно стал роскошный эпизод с участием Андрея Рублева, который пять сетов сражался с Александром Бубликом. Видеозаписи с трех разных камер их розыгрыша из 11 ударов при счете 5:4 и 30:15 на подаче россиянина в течение часа собрали под миллион просмотров на официальном аккаунте Wimbledon в одной из социальных сетей. Блестящий рублевский резаный форхенд навылет в падении с задней линии, которым россиянин умудрился ответить на острейшую контратаку Бублика, знаменитый американец Джон Макинрой, комментировавший матч по BBC, назвал одним из лучших ударов, которые ему доводилось видеть за последние годы.

Еще не остывший эмоционально после окончания игры Рублев через несколько минут скажет, что в тот момент на его стороне оказалась удача.

Но это был классический случай, когда повезло сильнейшему. Бублик, который две недели назад переиграл россиянина в финале турнира в Галле, снова был хорош. Отдав первую партию двойными ошибками в двух ее последних розыгрышах и позволив Рублеву захватить психологическое преимущество во втором сете, он уравнял ситуацию в матче после того, как в десятом гейме четвертого сета имел на своей подаче 15:40, но на первом матчболе рискнул и второй подачей ввел мяч в игру со скоростью 217 км/ч. Временами авантюрный, но очень зрелищный травяной теннис Бублика, выполнившего за 3 часа 17 минут игры 39 эйсов при 14 двойных ошибках, радовал глаз самых привередливых теннисных гурманов, но Рублев был стабильнее и до самого конца сохранил ту предельную концентрацию внимания, без которой такие ответственные матчи не выигрываются. Хотя начиналось для россиянина все довольно неприятно. В самом начале матча он до крови содрал палец и был вынужден в середине восьмого гейма взять медицинский тайм-аут.

К тому времени, когда Рублев, выступающий на Wimbledon в четвертый раз, впервые достиг там четвертьфинала, туда уже пробился дебютант этого турнира Роман Сафиуллин. Победитель юниорского Australian Open 2015 года, занимающий в рейтинге лишь 92-е место, всю первую неделю находился в тени, хотя в первом круге в пяти сетах за четыре часа сломил сопротивление опаснейшего испанца Роберто Баутисты Агута, а затем прошел еще двух соперников, находившихся в мировой классификации выше себя — француза Корентена Муте и аргентинца Гвидо Пелью. Сафиуллин в четырех сетах переиграл полуфиналиста Wimbledon 2021 года Дениса Шаповалова.

Канадец играл с травмой левого колена, которая, по его словам, может потребовать двухмесячного перерыва в выступлениях, если, конечно, дело не дойдет до операции.

Но ведь россиянин был действительно хорош. Он не вымучивал очки, а демонстрировал предельно агрессивную игру с многочисленными выходами к сетке и в третьей партии на своей подаче не отдал ни одного мяча.

Работа под руководством Андрея Кузнецова, который в 2009 году стал единственным за всю историю российским чемпионом юниорского Wimbledon, явно не проходит даром. И даже если Сафиуллину в четвертьфинале не удастся справиться с одним из скрытых претендентов на титул итальянцем Янником Синнером, против которого, кстати, у него есть определенные шансы, российский теннисист через неделю все равно впервые в своей карьере окажется в первой полусотне мировой классификации. К слову, прорыву Сафиуллина предшествовала одна из самых конфузных историй, которые только можно себе представить в профессиональном теннисе. Дело в том, что предыдущий мейджор, Roland Garros, россиянин пропустил, попросту забыв заявиться в квалификацию. В Лондоне, кстати, он тоже первоначально должен был играть отборочные соревнования, но попал в основную сетку после того, как от выступления там отказался Рафаэль Надаль.

После побед Рублева и Сафиуллина стало ясно, что вне зависимости от того, как в понедельник Даниил Медведев сыграет с чехом Иржи Легечкой, в четвертьфинале мужского одиночного разряда Wimbledon впервые в истории сыграют сразу два россиянина.

А еще раньше в одном из перенесенных субботних матчей третьего круга выясняли отношения 16-летняя Мирра Андреева и Анастасия Потапова. Для обеих соперниц эта встреча была очень принципиальной.

О восхождении Андреевой сейчас в теннисе только и говорят, но Потапова пока намного выше стоит в рейтинге.

К тому же семь лет назад она выиграла юниорский Wimbledon и хорошо знает, как надо действовать на траве. Однако в данном случае атакующая тактика Потаповой из-за 45 невынужденных ошибок успеха не принесла. Андреева была более цепкой, точной и, несмотря на спад в первой половине второй партии, по ходу которой уступала 1:4, довела дело до победы в двух сетах.

Выход Андреевой в 1/8 финала на ее первом Wimbledon примечателен еще и потому, что ровно 20 лет назад там точно так же выступила другая 16-летняя российская дебютантка — Мария Шарапова.

Чтобы превзойти результат будущей первой ракетки мира, а заодно и американки Коко Гауфф, которая в 2019 году играла там в четвертом круге в 15 лет, Андреевой в понедельник требуется справиться с 18-летней Мэдисон Кис. Эта опытнейшая американка прекрасно умеет играть на траве. Неделю назад она взяла титул в Истборне, а в трех матчах, проведенных на Wimbledon, выиграла все шесть партий, отдав всего два гейма на своей подаче.

Евгений Федяков