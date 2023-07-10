Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Деньги ушли по арктическому маршруту

Строителя судят по обвинению в хищении средств, выделенных на военные объекты

Как стало известно “Ъ”, Савеловский суд Москвы повторно приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего руководителя АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) Минобороны, а до этого — учредителя ООО «Спецстрой-1» Евгения Горбачева, а также экс-соучредителя ООО «Технострой» Виталия Прудникова. Они обвиняются в хищении более 360 млн руб. при строительстве для нужд Минобороны радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля. В декабре прошлого года суд нашел в материалах дела нарушения и вернул его в прокуратуру.

Евгений Горбачев, по мнению обвинения, был причастен к хищениям средств, выделенных на арктические военные объекты

Евгений Горбачев, по мнению обвинения, был причастен к хищениям средств, выделенных на арктические военные объекты

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Евгений Горбачев, по мнению обвинения, был причастен к хищениям средств, выделенных на арктические военные объекты

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Расследование уголовного дела, которым с 1 октября 2021 года занималось следственное управление УМВД Юго-Западного округа Москвы, было завершено в сентябре 2022 года. Однако в декабре того же года Савеловский суд Москвы после нескольких заседаний отказался рассматривать дело, вернув его прокуратуре для устранения недостатков. В частности, суд усмотрел нарушения требований УПК РФ при составлении обвинительного заключения.

В основу уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство военных объектов в арктической зоне, легли два контракта, которые в конце июля 2015 года были заключены между ФГУП «Главное управление инженерных работ №2 при Спецстрое России» (ГУИР №2, а сейчас — ФГУП ГСВГУ №14) и ООО «Спецстрой-1», возглавляемым в то время Евгением Горбачевым. Общая сумма контрактов составляла 4 млрд 361 млн руб. За эти деньги строители должны были к маю 2016 года возвести на мысе Шмидта и острове Врангеля ряд объектов для радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации: вышки визуального наблюдения, площадки для размещения РЛС П-18М, емкости для пожаротушения, сети связи, дизельную электростанцию, резервуар для топлива к ней, а также площадки для развертывания передающих антенно-мачтовых устройств. При этом авансовый платеж для начала строительства объектов составил 2,561 млрд руб.

Однако в ходе проверки, которую провели оперативники ГУЭБиПК МВД РФ, а вслед за ними и Генпрокуратура России, уже в ходе начавшегося строительства было похищено 232,5 млн руб. по фиктивным договорам через счета подконтрольных Евгению Горбачеву ООО «Форматика» и ООО «Санпласт». Так, по версии следствия, в сентябре 2015 года между «Спецстроем-1» и «Форматикой» был заключен договор поставки стройматериалов и на счет последней в ПАО АКБ «Пересвет» было перечислено 112,5 млн руб. А в ноябре того же года по договору займа на расчетный счет «Санпласта» в том же «Пересвете» было переведено еще 120 млн руб. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что в декабре 2015-го — июне 2016 года руководство ООО «Спецстрой-1» подделало документы сдачи работ с использованием указанных в контрактах стройматериалов на сумму более 508,7 млн руб., однако, как выяснилось, те были поставлены другой организацией — ООО «Русальянсстрой».

Расследование по материалам проверок привело к задержанию в конце октября 2021 года господина Горбачева и гендиректора ООО «Спецстрой-1» Александра Ашгибисова. Последний под уголовное преследование не попал: дав важные для следствия показания, он стал свидетелем по делу. В частности, благодаря его показаниям следствие вышло на ООО «Технострой», возбудив в мае 2022 года еще одно уголовное дело — по ч. 5 ст. 33 и ч. 4. ст. 159 УК РФ (пособничество в особо крупном мошенничестве) в отношении руководителя этой компании Виталия Прудникова. Бизнесмен не стал отрицать своего участия в хищении бюджетных средств, показав, что через его компанию Евгений Горбачев «прогнал» 250 млн руб., которые он обналичил. Два уголовных дела были соединены в одно производство, а ущерб от действий господ Горбачева и Прудникова ближе к финалу расследования, по подсчетам следствия, возрос до более чем 360 млн руб.

На устранение нарушений у следствия ушло несколько месяцев, и теперь в Савеловском суде Москвы начался новый процесс по этому делу. Оперативно получить комментарии у защиты фигурантов не удалось.

Юрий Сенаторов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...