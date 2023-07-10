Деньги ушли по арктическому маршруту

Как стало известно “Ъ”, Савеловский суд Москвы повторно приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего руководителя АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) Минобороны, а до этого — учредителя ООО «Спецстрой-1» Евгения Горбачева, а также экс-соучредителя ООО «Технострой» Виталия Прудникова. Они обвиняются в хищении более 360 млн руб. при строительстве для нужд Минобороны радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля. В декабре прошлого года суд нашел в материалах дела нарушения и вернул его в прокуратуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Горбачев, по мнению обвинения, был причастен к хищениям средств, выделенных на арктические военные объекты

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Евгений Горбачев, по мнению обвинения, был причастен к хищениям средств, выделенных на арктические военные объекты

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Расследование уголовного дела, которым с 1 октября 2021 года занималось следственное управление УМВД Юго-Западного округа Москвы, было завершено в сентябре 2022 года. Однако в декабре того же года Савеловский суд Москвы после нескольких заседаний отказался рассматривать дело, вернув его прокуратуре для устранения недостатков. В частности, суд усмотрел нарушения требований УПК РФ при составлении обвинительного заключения.

В основу уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство военных объектов в арктической зоне, легли два контракта, которые в конце июля 2015 года были заключены между ФГУП «Главное управление инженерных работ №2 при Спецстрое России» (ГУИР №2, а сейчас — ФГУП ГСВГУ №14) и ООО «Спецстрой-1», возглавляемым в то время Евгением Горбачевым. Общая сумма контрактов составляла 4 млрд 361 млн руб. За эти деньги строители должны были к маю 2016 года возвести на мысе Шмидта и острове Врангеля ряд объектов для радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации: вышки визуального наблюдения, площадки для размещения РЛС П-18М, емкости для пожаротушения, сети связи, дизельную электростанцию, резервуар для топлива к ней, а также площадки для развертывания передающих антенно-мачтовых устройств. При этом авансовый платеж для начала строительства объектов составил 2,561 млрд руб.

Однако в ходе проверки, которую провели оперативники ГУЭБиПК МВД РФ, а вслед за ними и Генпрокуратура России, уже в ходе начавшегося строительства было похищено 232,5 млн руб. по фиктивным договорам через счета подконтрольных Евгению Горбачеву ООО «Форматика» и ООО «Санпласт». Так, по версии следствия, в сентябре 2015 года между «Спецстроем-1» и «Форматикой» был заключен договор поставки стройматериалов и на счет последней в ПАО АКБ «Пересвет» было перечислено 112,5 млн руб. А в ноябре того же года по договору займа на расчетный счет «Санпласта» в том же «Пересвете» было переведено еще 120 млн руб. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что в декабре 2015-го — июне 2016 года руководство ООО «Спецстрой-1» подделало документы сдачи работ с использованием указанных в контрактах стройматериалов на сумму более 508,7 млн руб., однако, как выяснилось, те были поставлены другой организацией — ООО «Русальянсстрой».

Расследование по материалам проверок привело к задержанию в конце октября 2021 года господина Горбачева и гендиректора ООО «Спецстрой-1» Александра Ашгибисова. Последний под уголовное преследование не попал: дав важные для следствия показания, он стал свидетелем по делу. В частности, благодаря его показаниям следствие вышло на ООО «Технострой», возбудив в мае 2022 года еще одно уголовное дело — по ч. 5 ст. 33 и ч. 4. ст. 159 УК РФ (пособничество в особо крупном мошенничестве) в отношении руководителя этой компании Виталия Прудникова. Бизнесмен не стал отрицать своего участия в хищении бюджетных средств, показав, что через его компанию Евгений Горбачев «прогнал» 250 млн руб., которые он обналичил. Два уголовных дела были соединены в одно производство, а ущерб от действий господ Горбачева и Прудникова ближе к финалу расследования, по подсчетам следствия, возрос до более чем 360 млн руб.

На устранение нарушений у следствия ушло несколько месяцев, и теперь в Савеловском суде Москвы начался новый процесс по этому делу. Оперативно получить комментарии у защиты фигурантов не удалось.

Юрий Сенаторов