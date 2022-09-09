Обвинение составили по пунктам наведения

Как стало известно “Ъ”, полиция Юго-Западного округа Москвы завершила расследование громкого уголовного дела в отношении бывшего руководителя АО «Главное управление обустройства войск» (основной застройщик Минобороны), экс-учредителя столичного ООО «Спецстрой-1» Евгения Горбачева. Ранее он обвинялся в хищении 232 млн руб. из 4,3 млрд руб., выделенных на возведение радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля. По ходу расследования в деле появился еще один фигурант — соучредитель и фактический руководитель ООО «Технострой» Виталий Прудников, а ущерб возрос до более чем 360 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Горбачев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Евгений Горбачев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Уголовное дело о хищениях при строительстве объектов в Арктике было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) 1 октября 2021 года. В его основу легли материалы проверок ГУЭБиПК МВД РФ и Генпрокуратуры России. Из них следовало, что ФГУП «Главное управление инженерных работ №2 при Спецстрое России» (ГУИР №2, сейчас — ФГУП ГСВГУ №14) заключило 30 июля 2015 года два госконтракта с ООО «Спецстрой-1» Евгения Горбачева на 4 млрд 361 млн руб. На эти деньги компания должна была к маю 2016 года построить ряд объектов для радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля. Речь шла о вышках визуального наблюдения, площадках для размещения РЛС П-18М, емкостей для пожаротушения, сетях связи, дизельной электростанции, резервуарах для топлива к ней, а также площадках для развертывания передающих антенно-мачтовых устройств.

Для реализации проекта ГУИР №2 перечислило начиная с сентября 2015 года на счета «Спецстроя-1» в АО «Газпромбанк» 2,561 млрд руб. в качестве аванса. Однако, как выяснили проверяющие, при ведении работ 232,5 млн руб. были похищены по фиктивным договорам через счета подконтрольных Евгению Горбачеву ООО «Форматика» и ООО «Санпласт». Например, по данным правоохранителей, в сентябре 2015 года между «Спецстроем-1» и «Форматикой» был заключен договор поставки стройматериалов и на счет последней в ПАО АКБ «Пересвет» было перечислено 112,5 млн руб., а в ноябре того же года по договору займа на расчетный счет «Санпласта» в том же «Пересвете» было переведено еще 120 млн руб. Вместе с тем в ходе расследования выяснилось, что в декабре 2015-го — июне 2016 года руководство ООО «Спецстрой-1» подделало документы сдачи работ с использованием стройматериалов на сумму более 508,7 млн руб., между тем приобретены и поставлены они были другой организацией — ООО «Русальянсстрой».

Вместе с Евгением Горбачевым оперативники задержали в конце октября прошлого года и гендиректора ООО «Спецстрой-1» Александра Ашгибисова, однако под уголовное преследование он не попал: дав важные для следствия показания, он стал свидетелем по делу. В частности, благодаря его показаниям следствие вышло на ООО «Технострой». Решив, что эта компания также использовалась в мошеннических схемах, в мае этого года следователи УВД ЮЗАО Москвы возбудили дело по ч. 5 ст. 33 и ч. 4. ст. 159 УК РФ (пособничество в особо крупном мошенничестве). Вскоре фигурантом этого дела стал фактический руководитель «Техностроя» Виталий Прудников. После задержания он не стал отрицать своего участия в хищении бюджетных средств и признался на допросах, что через компанию, участвовавшую в строительстве радиолокационных отделений, Евгений Горбачев «прогнал» 250 млн руб., которые впоследствии с помощью Прудникова были обналичены. При этом работы, которые «Технострой» должен был выполнить в полном объеме, по данным источников “Ъ”, не были завершены. Дела господ Горбачева и Прудникова были объединены в одно производство, при этом сумма ущерба в деле составила более 360 млн руб. На днях фигурантам было предъявлено обвинение в окончательной редакции, и они приступили к ознакомлению с материалами, уместившимися в несколько десятков томов.

С признавшегося в пособничестве в хищении и отмывании денежных средств, а также давшего развернутые показания на господина Горбачева Виталия Прудникова следствие взяло подписку о невыезде. На днях обоим было предъявлено обвинение в окончательной редакции, и они приступили к ознакомлению с материалами, уместившимися в несколько десятков томов. А вот Гагаринский суд Москвы на днях, рассматривая вопрос о продлении меры пресечения Евгению Горбачеву в виде содержания под стражей, неожиданно изменил ее на домашний арест. Следствие и прокуратура настаивали, что с учетом серьезности предъявленного строителю обвинения и общественной опасности вменяемого ему преступления, а также возможности скрыться от суда господин Горбачев должен оставаться в СИЗО. Однако суд остался при своем мнении. Надзорное ведомство не согласилось с этим решением и опротестовало его.

Юрий Сенаторов