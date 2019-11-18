К взяткам приплюсовали налоги

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) возбудил новое уголовное дело в отношении совладельца ряда крупных московских торговых центров Геннадия Манаширова. Бизнесмен уже отбывает 12-летний срок по делу о взяточничестве, а на этот раз его обвиняют в вымогательстве у своих давних знакомых трех нефтегазовых компаний стоимостью 9,2 млрд руб. и неуплате налогов на сумму 537,1 млн руб. Причем, по материалам дела, бизнесмен, угрожая уголовным преследованием, вынудил владельца — Жануко Рафаилова отдать принадлежащие ему компании за бесценок: две из них достались господину Манаширову за 30 тыс. руб.

По данным источников “Ъ”, новое уголовное дело в отношении Геннадия Манаширова возбудило главное следственное управление СКР. Ему предъявлено обвинение по двум эпизодам — вымогательство (ст. 163 УК РФ) и неуплата налогов (ст. 199 УК РФ). По версии следствия, осенью 2013 года уроженец азербайджанского поселка Красная Слобода Геннадий Манаширов вместе со своим братом Соломоном сколотил преступную группу из нескольких человек, целью которой, считает следствие, было завладение нефтегазовыми активами, принадлежащими их земляку Жануко Рафаилову и его дочери. В первую очередь господ Манашировых, говорится в деле, интересовали расположенные в Коми ЗАО «Со-Газ-Ойл» и «Юг-Газэнергоресурс», которые занимались добычей и транспортировкой нефтепродуктов, а также московская «ПНП-Нефтесервис».

Владелец компаний в то время, как ранее сообщал “Ъ”, являлся фигурантом уголовного дела о незаконной миграции и использовании рабского труда рабочих. Расследование вел хорошо знакомый Геннадию Манаширову следователь Виктор Рубашкин из ГСУ ГУ МВД по Москве. На этих обстоятельствах, по версии следствия, и был построен план по отъему компаний у господина Рафаилова.

Первый этап аферы, по материалам расследования, занял четыре месяца. Все это время господин Манаширов и господин Рафаилов, по данным правоохранительных органов, регулярно встречались и разговаривали по телефону. При этом первый требовал от второго передать ему за бесценок компании. В противном случае, угрожал господин Манаширов, он воспользуется знакомствами в полицейском ГСУ и будет передавать следователю, который ведет дело господина Рафаилова, «недостоверную информацию о личности и противоправных намерениях» своего земляка. А это, добавлял господин Манаширов, приведет к тому, что господин Рафаилов отправится в СИЗО. Как говорится в деле, после того как подобную перспективу развития событий подтвердил и брат Геннадия Манаширова Соломон, владелец компаний согласился на все условия. После чего, по данным следствия, братья Манашировы подобрали номинальных владельцев фирм, и 17 декабря 2013 года в кабинете нотариуса в Сухаревском переулке был подписан договор о продаже 100% акций ЗАО «Со-Газ-Ойл», а также пакетов акций, принадлежащих в разных долях господину Рафаилову и его дочери в компаниях «ПНП-Нефтесервис» и «Юг-Газэнергоресурс». По материалам дела, покупателем выступала компания «Диаметр бизнеса», которую, считает следствие, контролировал Геннадий Манаширов. Общая сумма сделки едва превысила 5 млн руб., при этом «ПНП-Нефтесервис» и «Юг-Газэнергоресурс» достались новому владельцу за 30 тыс. руб. при стоимости их активов более чем 9 млрд руб.

Примерно в то же время, по данным следствия, братья запустили и схему масштабного ухода от уплаты НДС и налога на имущество крупным мебельным центром «Армада» и торговым центром «Коренфор», принадлежащими семье Манашировых. Схема была разработана с помощью нанятых юристов, которых следствие считает соучастниками преступления. Для ее исполнения были заключены договоры с фирмами «Диамакс», «Аллегро» и «Салтис» о длительной аренде большей части помещений центров. На самом деле эти компании, по материалам СКР, были «техническими звеньями»: они не вели никакой деятельности, а, сдав помещения уже реальным арендаторам, лишь транзитом перегоняли платежи подконтрольной господам Манашировым компании «Коренфор», а также представляли в налоговую инспекцию фальсифицированную отчетность. Для ухода от уплаты налога на имущество фигуранты, считает следствие, использовали специально созданные 18 «взаимосвязанных» ООО с упрощенной системой налогообложения. В итоге в 2012–2016 годах фигуранты, по подсчетам следствия, недоплатили в бюджет 537,1 млн руб.

Стоит отметить, что Геннадий Манаширов уже отбывает 12- летний срок за взятку следователям полицейского ГСУ. Его брат Соломон, по неподтвержденным данным, якобы находится в Израиле, его дело выделено в отдельное производство.

Владислав Трифонов