В последний вагон нельзя

Правительство может запретить правку показателей госпрограмм и нацпроектов в конце года. Последняя реформа управления госпрограммами для сопряжения их с нацпроектами и наццелями позволила министерствам, ответственным за их реализацию, предлагать изменения в программы «до последнего» — достигать целей к концу года иногда удавалось только благодаря приведению планов в соответствие реальности. При общем сохранении подвижных целевых показателей предложенные ограничения по корректировке госпрограмм в четвертом квартале объясняются сложностями, которые правки в конце года создают для осуществляющего бюджетное планирование Минфина, а также министерств, чьи цели по нацпроектам и госпрограммам зачастую увязаны с задачами тех, кто осуществить запланированное не успел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Процесс пересмотра целей для государственной активности не должен позволять выдавать то, что получилось, за то, что было задумано, считают в Минэкономики

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Процесс пересмотра целей для государственной активности не должен позволять выдавать то, что получилось, за то, что было задумано, считают в Минэкономики

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Минэкономики предлагает запретить вносить изменения в перечень или значения показателей госпрограммы в четвертом квартале года, на который они установлены, следует из опубликованного на regulation.gov.ru проекта постановления правительства. Напомним, госпрограммы фактически описывают взаимосвязь бюджетных расходов со стратегическими целями властей. С 2022 года для улучшения качества реализации их переформатировали по новым правилам: каждую госпрограмму стал курировать вице-премьер, сами программы были синхронизированы с наццелями, за неисполнение показателей установили ответственность чиновников (подробнее см. “Ъ” от 27 мая 2021 года). Госпрограммы увязаны не только между собой, но и с описывающими общие долгосрочные планы развития нацпроектами и федеральными проектами — если постановление примут, вносить изменения в их показатели в четвертом квартале будет также запрещено.

Отметим, в целом корректировка показателей госпрограмм и нацпроектов не возбраняется, поскольку позволяет соотносить описанные на бумаге планы с реальностью и повышать эффективность планирования. Впрочем, иногда от изменений отказываются, даже несмотря на подробные обоснования. Так, например, в августе 2022 года Минцифры из-за дефицита оборудования предлагало скорректировать федеральный проект «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика», сократив, в частности, число удаленных малонаселенных пунктов, которые должны были быть оснащены в 2022 году широкополосным доступом в интернет, но корректировки программы так и не добилось (см. “Ъ” от 5 сентября 2022 года).

Часть же предложений о правках госпрограмм и нацпроектов традиционно появляется к концу года, когда становится ясно, что выполнить намеченные планы не получилось: в таких случаях корректировка фактически означает подстраивание «целей» под уже имеющиеся результаты — примером такой правки может служить инициатива Минстроя по снижению планов жилищного строительства 2018 года (см. “Ъ” от 19 декабря 2018 года).

В таком режиме оценивать реальную эффективность исполнения госпрограмм и нацпроектов проблематично. Сложности при этом возникают не только у непосредственно ответственных за реализацию ведомств, но и у их коллег, чьи госпрограммы и нацпроекты увязаны с первыми в системе стратегического планирования, и у курирующих госпрограммы и нацпроекты вице-премьеров. Для Минфина же поздние правки создают трудности из-за остающихся в его ведении в конце года неиспользованных средств (что особенно важно при дефицитном бюджете). Подготовленное Минэкономики постановление должно эти проблемы решить. Самим же ответственным за реализацию нацпроектов и госпрограмм в случае его принятия придется заняться более точным прогнозированием, с тем чтобы вносить изменения в госпрограммы раньше четвертого квартала или мобилизовывать усилия для достижения заявленных показателей без правок.

Кристина Боровикова