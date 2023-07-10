В последний вагон нельзя

Правительство может запретить правку показателей госпрограмм и нацпроектов в конце года. Последняя реформа управления госпрограммами для сопряжения их с нацпроектами и наццелями позволила министерствам, ответственным за их реализацию, предлагать изменения в программы «до последнего» — достигать целей к концу года иногда удавалось только благодаря приведению планов в соответствие реальности. При общем сохранении подвижных целевых показателей предложенные ограничения по корректировке госпрограмм в четвертом квартале объясняются сложностями, которые правки в конце года создают для осуществляющего бюджетное планирование Минфина, а также министерств, чьи цели по нацпроектам и госпрограммам зачастую увязаны с задачами тех, кто осуществить запланированное не успел.
Процесс пересмотра целей для государственной активности не должен позволять выдавать то, что получилось, за то, что было задумано, считают в Минэкономики
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ
Минэкономики предлагает запретить вносить изменения в перечень или значения показателей госпрограммы в четвертом квартале года, на который они установлены, следует из опубликованного на regulation.gov.ru проекта постановления правительства. Напомним, госпрограммы фактически описывают взаимосвязь бюджетных расходов со стратегическими целями властей. С 2022 года для улучшения качества реализации их переформатировали по новым правилам: каждую госпрограмму стал курировать вице-премьер, сами программы были синхронизированы с наццелями, за неисполнение показателей установили ответственность чиновников (подробнее см. “Ъ” от 27 мая 2021 года). Госпрограммы увязаны не только между собой, но и с описывающими общие долгосрочные планы развития нацпроектами и федеральными проектами — если постановление примут, вносить изменения в их показатели в четвертом квартале будет также запрещено.
Отметим, в целом корректировка показателей госпрограмм и нацпроектов не возбраняется, поскольку позволяет соотносить описанные на бумаге планы с реальностью и повышать эффективность планирования. Впрочем, иногда от изменений отказываются, даже несмотря на подробные обоснования. Так, например, в августе 2022 года Минцифры из-за дефицита оборудования предлагало скорректировать федеральный проект «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика», сократив, в частности, число удаленных малонаселенных пунктов, которые должны были быть оснащены в 2022 году широкополосным доступом в интернет, но корректировки программы так и не добилось (см. “Ъ” от 5 сентября 2022 года).
Часть же предложений о правках госпрограмм и нацпроектов традиционно появляется к концу года, когда становится ясно, что выполнить намеченные планы не получилось: в таких случаях корректировка фактически означает подстраивание «целей» под уже имеющиеся результаты — примером такой правки может служить инициатива Минстроя по снижению планов жилищного строительства 2018 года (см. “Ъ” от 19 декабря 2018 года).
В таком режиме оценивать реальную эффективность исполнения госпрограмм и нацпроектов проблематично. Сложности при этом возникают не только у непосредственно ответственных за реализацию ведомств, но и у их коллег, чьи госпрограммы и нацпроекты увязаны с первыми в системе стратегического планирования, и у курирующих госпрограммы и нацпроекты вице-премьеров. Для Минфина же поздние правки создают трудности из-за остающихся в его ведении в конце года неиспользованных средств (что особенно важно при дефицитном бюджете). Подготовленное Минэкономики постановление должно эти проблемы решить. Самим же ответственным за реализацию нацпроектов и госпрограмм в случае его принятия придется заняться более точным прогнозированием, с тем чтобы вносить изменения в госпрограммы раньше четвертого квартала или мобилизовывать усилия для достижения заявленных показателей без правок.