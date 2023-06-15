Рябков: РФ исходит из того, что ЮАР обеспечит иммунитет Путину во время саммита БРИКС

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Россия считает ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента Владимира Путина «юридически ничтожным, провокационным и категорически неприемлемым», заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Власти страны, по его словам, исходят из того, что ЮАР, которая подчиняется юрисдикции МУС, обеспечит господину Путину иммунитет во время саммита БРИКС. Замминистра также рассказал, что количество стран, желающих присоединиться к БРИКС, продолжает расти и уже достигло почти 20.

«Исходим из того, что южноафриканская сторона в качестве страны—хозяйки саммита БРИКС, безусловно, будет руководствоваться тем пониманием, что высшие должностные лица пользуются абсолютным юрисдикционным иммунитетом от подобных преследований. Соответствующие сигналы южноафриканской стороне нами направлены»,— сказал господин Рябков ТАСС.

Он отметил, что БРИКС объединяет страны, которые не руководствуются принципом «ведущий—ведомый». Господин Рябков рассказал, что количество государств, заинтересованных в том, чтобы присоединиться к объединению, приближается к двум десяткам. «Обсуждение того, каковы могут быть критерии вхождения в БРИКС, продолжается, и ЮАР эту работу интенсифицировала»,— сказал он.

Владимира Путина уже пригласили поучаствовать в саммите, который пройдет в конце августа, лично. Министр в канцелярии президента ЮАР Кумбудзо Нтшавени ранее в июне заявила, что задержание господина Путина означало бы объявление войны.

МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой 17 марта. Суд считает, что они «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)» с Украины.

Виктория Колганова