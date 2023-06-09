Министр ЮАР: задержание Путина было бы равносильно объявлению войны

Власти ЮАР не могут задержать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС), потому что это означало бы объявление войны. Об этом заявила министр в канцелярии президента ЮАР Кумбудзо Нтшавени.

«Заместитель председателя Совета безопасности РФ указал, что арест президента Путина будет равносилен объявлению войны. Я не думаю, что наша страна хочет, чтобы мы объявили войну России»,— пояснила госпожа Нтшавени на брифинге (цитата по радио EWN).

17 марта МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Суд считает, что они «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)» из Украины. В апреле ЮАР пригласила господина Путина на саммит БРИКС, который пройдет в августе в Йоханнесбурге. ЮАР подчиняется юрисдикции МУС, поэтому страна должна арестовывать людей, на задержание которых суд выдал ордер. Власти ЮАР изучают разные варианты участия президента РФ в саммите. По данным Sunday Times, рассматривается в том числе очно-заочный формат мероприятия.

Лаура Кеффер