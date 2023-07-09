Полиция эвакуировала книжную лавку «Листва» в Петербурге

Сотрудники книжной лавки «Листва» в Санкт-Петербурге эвакуированы из-за сообщения о минировании. Об этом сообщили в магазине.

Согласно кадрам с места событий, после сообщений о минировании Литейный проспект полностью перекрыли для автотранспорта. На место прибыли сотрудники ОМОНа и руководство МВД.

«В движениях вокруг "Листвы" задействовано как минимум пять полицейских машин и два десятка силовиков, включая ОМОН»,— говорится в сообщении книжной лавки в Telegram-канале.

В 18:00 в «Листве» была запланирована лекция экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) на тему мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Листва» входит в издательство «Черная сотня». В апреле 2022 года полиция искала в магазине экстремистскую литературу.

Мария Федотова