Российские кристаллы проросли в Китае

«Монокристалл», один из ведущих в мире производителей искусственных сапфиров (используются в смартфонах, часах, микроэлектронике), увеличивает выручку и экспорт, в первую очередь за счет поставок в Китай. Участники рынка связывают ситуацию с расширением выпуска в КНР микроэлектроники, но допускают и реэкспорт сапфиров в третьи страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с финансовым отчетом АО «Концерн Энергомера» за 2022 год, опубликованным на официальном сайте компании 5 июля. По документу, общая выручка концерна выросла на 0,64%, до 15,6 млрд руб. Самой быстрорастущей компанией группы стал «Монокристалл» (выпускает искусственные сапфиры), чья выручка увеличилась на 17%, до 6,4 млрд руб.

В отчете говорится, что рост связан с развитием рынка светодиодов, увеличением продаж флагманских смарт-часов и другой электроники, причем в первую очередь в КНР: «Развитие стратегического партнерства с одним из крупнейших китайских производителей сапфировых компонентов для ведущих производителей мобильной электроники позволило "Монокристаллу" в отчетном периоде в два раза увеличить отгрузки сапфира для рынка мобильных устройств и занять треть рынка».

Концерн «Энергомера» подконтролен Владимиру Полякову (в 2016 году журнал Forbes ставил его на 192-ю позицию богатейших людей России с состоянием в $400 млн). По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2021 году выручка АО «Монокристалл» составила 4,2 млрд руб., а чистый убыток —141 млн руб.

В пояснительной записке к финансовому отчету самого «Монокристалла» за 2022 год (опубликован 30 марта в базе «СПАРК-Интерфакс») говорится, что выручка его китайской структуры Monocrystal PV за год выросла на 58%, а чистая прибыль увеличилась в 22 раза (абсолютные показатели не раскрываются). Согласно прогнозу компании, по итогам 2023 года ожидается рост выручки и чистой прибыли Monocrystal PV еще на 10%. Гендиректор АО «Монокристалл» Олег Качалов отказался от комментариев. В «Энергомере» не ответили “Ъ”.

После начала введения санкций США и ЕС против РФ Минпромторг допускал остановку экспорта искусственных сапфиров «только в крайнем случае». Тогда доля «Монокристалла» на мировом рынке искусственных сапфиров оценивалась в 40%, а в подложках для процессоров — в 80% (см. “Ъ” от 6 марта 2022 года). Собеседник “Ъ”, знакомый с данными Федеральной таможенной службы (ФТС), отмечает, что в январе—июне 2022 года экспорт искусственных сапфиров из РФ вырос на 65%, до 310 тонн. На тот период США и Южная Корея резко сократили закупку искусственных сапфиров из России, а Китай, Тайвань и ряд стран Европы — увеличили. Более свежих данных найти не удалось.

Президент Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич подтвердил текущий рост спроса на сырье, в том числе искусственный сапфир, со стороны китайских корпораций. По его словам, с учетом усложнения отношений Китая и Тайваня, Пекин сделал акцент на Москву как основного поставщика искусственного сапфира: «С учетом увеличения мощностей производства китайской электроники и ее элементов выросли и закупки».

Сапфировые подложки — критически важный компонент, с которым работают все вендоры электроники, техпроцессы которых требуют пластин размерами от 6–8 и до 12 дюймов, объясняет исполнительный директор консорциума РосСХД Олег Изумрудов: «Например, тайваньская TSMC полностью работает на таких подложках». По его словам, поликристаллический кремний (на котором строятся микросхемы) из-за своих свойств не может использоваться без прочных термостойких и инертных подложек. Господин Изумрудов полагает, что рост поставок в Китай обоснован в первую очередь расширением восьми китайских фабрик по производству процессоров, но допускает и возможность перепродажи материала.

Тимофей Корнев