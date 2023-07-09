Представительство ЕС в Грузии призвало привлечь к ответственности виновных в погромах на Tbilisi Pride Fest

Представительство Евросоюза в Грузии выразило озабоченность в связи со срывом Tbilisi Pride Fest в поддержку ЛГБТК-людей. На инцидент обратили внимание послы США, Великобритании и Германии.

«Разочаровывает тот факт, что безопасность и свобода собраний не были обеспечены. Те, кто призывает к насилию и совершает насилие, должны быть привлечены к ответственности»,— говорится в сообщении представительства ЕС (цитата по Interpressnews).

8 июля активисты организаций «Консервативное движение» и «Аль-Инфо» ворвались на территорию парка у тбилисского озера Лиси, где организация Tbilisi Pride планировала проведение Tbilisi Pride Fest.

Активисты преодолели несколько кордонов полиции и сумели проникнуть на территорию парка почти сразу после того, как полиция спешно эвакуировала оттуда участников мероприятия. Оккупировав территорию, радикалы разгромили палатки, разорвали и сожгли флаг ЛГБТК-движения. Полиция задержала около десяти активистов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила правительство в бездействии и «поощрении насилия». Спикер парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Шалва Папуашвили заявил, что полиции не хватило сил, поскольку радикалов было слишком много. «У всего есть свой лимит»,— сказал он.

Георгий Двали, Тбилиси