Представительство ЕС в Грузии призвало привлечь к ответственности виновных в погромах на Tbilisi Pride Fest

Представительство Евросоюза в Грузии выразило озабоченность в связи со срывом Tbilisi Pride Fest в поддержку ЛГБТК-людей. На инцидент обратили внимание послы США, Великобритании и Германии.
«Разочаровывает тот факт, что безопасность и свобода собраний не были обеспечены. Те, кто призывает к насилию и совершает насилие, должны быть привлечены к ответственности»,— говорится в сообщении представительства ЕС (цитата по Interpressnews).
8 июля активисты организаций «Консервативное движение» и «Аль-Инфо» ворвались на территорию парка у тбилисского озера Лиси, где организация Tbilisi Pride планировала проведение Tbilisi Pride Fest.
Активисты преодолели несколько кордонов полиции и сумели проникнуть на территорию парка почти сразу после того, как полиция спешно эвакуировала оттуда участников мероприятия. Оккупировав территорию, радикалы разгромили палатки, разорвали и сожгли флаг ЛГБТК-движения. Полиция задержала около десяти активистов.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила правительство в бездействии и «поощрении насилия». Спикер парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Шалва Папуашвили заявил, что полиции не хватило сил, поскольку радикалов было слишком много. «У всего есть свой лимит»,— сказал он.