Пермский завод проиграл спор государству о патенте на гаубицу «Коалиция-СВ»

Президиум Суда по интеллектуальным правам рассмотрел кассационную жалобу пермского ПАО «Мотовилихинские заводы» касательно спора с прокуратурой Нижегородской области и Минобороны РФ о патенте на самоходную артиллерийскую установку «Коалиция-СВ». Об этом говорится в материалах дела, опубликованных в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Надзорное ведомство обратилось в суд в ноябре 2022 года, требуя указать РФ единственным патентообладателем гаубицы. Авторство промышленного образца принадлежало инженерам и конструкторам вооружения, а патент получили «Мотовилихинские заводы» и нижегородский ЦНИИ «Буревестник», который выполнил ОКР по контракту с Минобороны 2006 года.

Хотя «Мотовилихинские заводы» не являлись головным исполнителем проекта, но получили исключительные права на результат интеллектуальной деятельности на промышленный образец. В свою очередь, ЦНИИ «Буревестник» в установленный шестимесячный срок патент не оформил. Прокуратура доказала, что право на патент и изобретение по госконтракту имеет заказчик, поэтому единственным правообладателем является Российская Федерация. Обжаловать это решение пермскому предприятию не удалось

Самоходная 152-мм артиллерийская установка-гаубица «Коалиция-СВ» предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, танков и средств ПВО. Гаубица позволяет дистанционно управлять стрельбой, выбирать цели и использовать навигацию.

Владимир Зубарев, Нижний Новгород