Threads за два дня набрала свыше 70 млн пользователей

Социальная сеть Threads от Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) за два дня после запуска набрала свыше 70 млн пользователей. Глава Meta Марк Цукерберг заявил, что такой успех превзошел все ожидания компании.

Threads представляет собой клон Twitter, у которого на июль 2022 года было 237,8 млн пользователей. В Threads пользователи могут общаться на актуальные темы, находить блогеров из Instagram и переписываться с ними, а также делиться идеями и творчеством.

Выход Threads сопровождался неоднозначными действиями сети Twitter, которая ограничила число доступных к просмотру твитов, а также запретила просмотр Twitter незарегистрированным пользователям. Threads является частью Instagram, и из-за привязки профилей нельзя будет удалить только один из аккаунтов. Также приложение стало первым по скачиваниям в российском AppStore.

Евгений Федуненко