Смерч у Крымского моста сняли на видео

Автомобилисты сняли на видео смерч у Крымского моста. Видеозапись опубликовал региональный Telegram-канал «ЧП Крым».

На кадрах видно мощный вихрь, поднимающийся от поверхности земли к небу. По словам авторов ролика, смерч образовался со стороны Кубани. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сообщений о происшествиях, связанных с природным явлением, не поступало.

Ранее кубанские метеорологи предупредили, что с 8 по 10 июля включительно на участке от Анапы до Магри существует риск формирования смерчей над морем.

Наталья Решетняк

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