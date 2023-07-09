Отчетности останутся в тени

Российскому бизнесу, скорее всего, позволят и дальше не раскрывать свою отчетность полностью. С инициативой продлить этот режим выступили власти. В правительство уже внесен проект постановления. В документе указан список корпоративных сведений, которые участники фондового рынка смогут скрывать на законных основаниях. В перечне в том числе есть и уточнения, связанные с санкциями. В чем плюсы и минусы нераскрытия данных эмитентов в текущих условиях? И может ли этот режим быть вскоре отменен? Об этом — Андрей Загорский.

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Обязательное раскрытие корпоративной информации эмитентами ценных бумаг правительство приостановило еще в марте 2022 года. Мера действовала до 1 июля года текущего. Продлить такой режим просит бизнес, поддерживает в этом вопросе предпринимателей Минфин и Минэкономразвития. Есть немало компаний, где раскрытие данных в текущей ситуации весьма нежелательно, отмечает инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов:

«В основном это компании, которые связаны с оборонно-промышленным комплексом, потому что он в наибольшей степени является мишенью для санкций. Возможно, речь идет и о компаниях, которые осуществляют экспортные операции и работают на конкурентном международном рынке.

Это может быть и ряд металлургических компаний, некоторые нефтяные, а также банки. Но я напомню, что режим о частичном раскрытии информации уже существует несколько месяцев, но фондовый рынок с начала года вырос практически на 30%. Мы видим, что крупные государственные организации раскрывают информацию о своей деятельности не полностью, тот же "Газпром", "Роснефть", Сбербанк, они публикуют финансовую отчетность».

Проект постановления уже внесен в правительство. Правда, власти решили кое-что уточнить и скорректировать. В частности, в перечень сведений, которые раскрывать не обязательно, включена информация о составе органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью компании, об аффилированных лицах и «дочках», финансовых вложениях, а также операциях в иностранной валюте. Попали в список и другие данные, которые считаются «чувствительными к санкционным рискам».

При этом игроки рынка зачастую и сами не слишком заинтересованы в том, чтобы полностью скрывать свои показатели, продолжает Сергей Суверов:

«Все-таки надо сказать, что информация для инвесторов хотя бы в частичном виде раскрывается большинством компаний. Они предоставляют усеченную отчетность, в основном это данные по финансовым результатам, но некоторые компании используют режим неразглашения для полного сокрытия информации.

Это, конечно, вредит им, ведь инвесторы не понимают полностью, что в этих компаниях происходит. Поэтому должен быть компромисс.

Можно, наверное, не раскрывать чувствительную для санкций информацию, потому что маховик ограничений еще не остановлен, и полную отчетность могут использовать в санкционных целях».

Появились в проекте постановления и основания, дающие эмитентам право ограничивать раскрытие данных. Это, к примеру, действующие в отношении компании санкции, статус уполномоченного банка, а также работа на территории новых регионов России.

Скорее всего, режим, по крайней мере частичного ограничения раскрытия информации эмитентами, будет существовать еще долго. Так считает партнер компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин:

«Ограничение на раскрытие сведений в том числе является и неким ответом на санкции, поэтому трудно пока сказать, что до снятия ограничений этот режим как-то поменяется. Скажем, непубличность отчетности связана с тем, чтобы затруднить выявление или аналитику компаний, обходящих санкции».

По некоторым подсчетам, до начала специальной военной операции на Украине против России действовало около 2,5 тыс. санкционных ограничений. Сейчас их больше 11 тыс.

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Сабина Адлейба