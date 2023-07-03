Минфин предложил продлить неразглашение отчетности для некоторых компаний

Министерство финансов и Министерство экономического развития России предложили правительству продлить разрешение на сокрытие части данных из отчетности для некоторых компаний, сообщает Forbes со ссылкой на представителя Минфина. Срок действия приостановки раскрытия корпоративной информации, введенной в марте 2022 года, истек 1 июля.

Представитель министерства заявил, что внесенный в правительство проект постановления позволяет некоторым компаниям не раскрывать определенную (в основном нефинансовую) отчетность. О каких именно компаниях идет речь, не уточняется.

Первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов сообщил Forbes, что документ «будет соотносить перечень закрываемой информации с основаниями для ее закрытия». «В текущих условиях в целях дальнейшего развития рынка капитала и долгового финансирования необходимо оптимальное раскрытие информации, но за исключением чувствительных с санкционной точки зрения данных»,— сказал он.

В марте 2022 года правительство приостановило обязательное раскрытие корпоративной информации эмитентами ценных бумаг до 1 июля 2023 года. Это решение было принято из-за угрозы расширения санкций. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина настаивала на возврате к публикации корпоративной отчетности с изъятием данных «по чувствительным темам».

Эрдни Кагалтынов