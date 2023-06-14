Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В городе Сочи ливневые ночи

Все пляжи города-курорта закрыты из-за подтопления

Залповый ливень минувшей ночью вызвал подтопление сочинского микрорайона Мацеста. Вода зашла на несколько придомовых территорий, на одну из автодорог сошел сель, а упавшие во время ливня деревья повредили газопровод и оборвали линии электропередачи. Аварийные службы города Сочи ведут восстановительные работы, в микрорайон завозят питьевую воду. В ближайшие двое суток в Сочи вновь ожидаются сильные ливни с грозами, все пляжи города-курорта закрыты.

Наводнение в Сочи

Наводнение в Сочи

Фото: @officialsochi

Наводнение в Сочи

Фото: @officialsochi

В среду около четырех часов утра жителей сочинского микрорайона Мацеста разбудили звуки сирен. Так экстренные службы предупредили их о возможной эвакуации из-за разлива реки Мацесты. Уровень воды в реке перешел критическую отметку после залпового ливня, который ночью обрушился на город-курорт: за час выпало не менее 15 мм осадков. К счастью, эвакуация жителей не понадобилась: поднявшаяся вода зашла во дворы на улице Измайловской, в переулках Мостовом и Лечебном, а также в СНТ «Мацеста».

Под ударом оказались объекты инфраструктуры: упавшие во время ливня деревья повредили газопровод и оборвали линии электропередачи. В микрорайоне Мацеста, селах Красная Воля, Илларионовка и Калиновое Озеро были отмечены перебои с электроснабжением, частично отключен водопровод. На автомобильную дорогу, ведущую в село Измайловка, сошел сель; вода затопила еще несколько участков местных дорог, из-за чего произошли сбои в движении городских и пригородных маршрутов общественного транспорта. Движение по федеральным трассам в границах Сочи осуществляется в штатном режиме.

Экстренные службы города Сочи и силы МЧС России заняты ликвидацией последствий стихии, сообщает администрация города. Восстановительные работы ведут более 200 сотрудников экстренных служб, задействовано 46 единиц специальной техники. На пострадавшие территории организован подвоз воды, идет уборка упавших деревьев, начались ремонтные работы на газопроводах и линиях электроснабжения. Городские власти обещают, что водоснабжение Мацесты будет восстановлено к концу дня. Сотрудники администрации Сочи начали подворные обходы для оценки нанесенного подтоплением ущерба.

Для выпускников сочинских школ, которые из-за сбоев в движении транспорта могли опоздать на сдачу ЕГЭ, организован подвоз в школу в микрорайоне Светлана. Отдыхающим, которые принимают ванны в бальнеологическом комплексе «Мацеста», рекомендовано перенести процедуры.

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение, в течение 14 и 15 июня в разных районах города ожидаются сильные осадки. Все пляжи Сочи закрыты для купания, сочинцам и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды.

Анна Перова, Краснодар

Фотогалерея

Последствия залпового ливня в Сочи

Предыдущая фотография
Около 4:00 14 июня в Хостинском районе Сочи из берегов начала выходить река Мацеста. За час выпало не менее 15 мм осадков

Около 4:00 14 июня в Хостинском районе Сочи из берегов начала выходить река Мацеста. За час выпало не менее 15 мм осадков

Фото: @officialsochi

Были включены сиренно-речевые установки для повышения бдительности жителей и их возможной эвакуации из домов. Подтопленными оказались домовладения на шести улицах и автодороги

Были включены сиренно-речевые установки для повышения бдительности жителей и их возможной эвакуации из домов. Подтопленными оказались домовладения на шести улицах и автодороги

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Нарушена работа общественного транспорта, в Мацесте частично отключено водоснабжение

Нарушена работа общественного транспорта, в Мацесте частично отключено водоснабжение

Фото: @officialsochi

До полного восстановления погоды закрыты пляжные территории

До полного восстановления погоды закрыты пляжные территории

Фото: @officialsochi

В результате выхода реки Мацеста из берегов также повреждены сети газопровода и линии электропередач

В результате выхода реки Мацеста из берегов также повреждены сети газопровода и линии электропередач

Фото: @officialsochi

Есть риск схода селевых потоков. Жителям города и туристам рекомендуют воздержаться от отдыха у воды

Есть риск схода селевых потоков. Жителям города и туристам рекомендуют воздержаться от отдыха у воды

Фото: @officialsochi

В восстановительных работах задействованы более 200 человек и 46 единиц техники, информации о пострадавших нет

В восстановительных работах задействованы более 200 человек и 46 единиц техники, информации о пострадавших нет

Фото: @officialsochi

В ближайшие двое суток в Сочи вновь ожидаются сильные ливни с грозами

В ближайшие двое суток в Сочи вновь ожидаются сильные ливни с грозами

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского для ликвидации последствий подтоплений организовали выездной оперативный штаб

По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского для ликвидации последствий подтоплений организовали выездной оперативный штаб

Фото: @officialsochi

Сотрудники администрации города проводят подворные обходы для оценки нанесенного подтоплением ущерба

Сотрудники администрации города проводят подворные обходы для оценки нанесенного подтоплением ущерба

Фото: @officialsochi

Следующая фотография
1 / 10

Около 4:00 14 июня в Хостинском районе Сочи из берегов начала выходить река Мацеста. За час выпало не менее 15 мм осадков

Фото: @officialsochi

Были включены сиренно-речевые установки для повышения бдительности жителей и их возможной эвакуации из домов. Подтопленными оказались домовладения на шести улицах и автодороги

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Нарушена работа общественного транспорта, в Мацесте частично отключено водоснабжение

Фото: @officialsochi

До полного восстановления погоды закрыты пляжные территории

Фото: @officialsochi

В результате выхода реки Мацеста из берегов также повреждены сети газопровода и линии электропередач

Фото: @officialsochi

Есть риск схода селевых потоков. Жителям города и туристам рекомендуют воздержаться от отдыха у воды

Фото: @officialsochi

В восстановительных работах задействованы более 200 человек и 46 единиц техники, информации о пострадавших нет

Фото: @officialsochi

В ближайшие двое суток в Сочи вновь ожидаются сильные ливни с грозами

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского для ликвидации последствий подтоплений организовали выездной оперативный штаб

Фото: @officialsochi

Сотрудники администрации города проводят подворные обходы для оценки нанесенного подтоплением ущерба

Фото: @officialsochi

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...