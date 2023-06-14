В городе Сочи ливневые ночи

Залповый ливень минувшей ночью вызвал подтопление сочинского микрорайона Мацеста. Вода зашла на несколько придомовых территорий, на одну из автодорог сошел сель, а упавшие во время ливня деревья повредили газопровод и оборвали линии электропередачи. Аварийные службы города Сочи ведут восстановительные работы, в микрорайон завозят питьевую воду. В ближайшие двое суток в Сочи вновь ожидаются сильные ливни с грозами, все пляжи города-курорта закрыты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наводнение в Сочи

Фото: @officialsochi Наводнение в Сочи

Фото: @officialsochi

В среду около четырех часов утра жителей сочинского микрорайона Мацеста разбудили звуки сирен. Так экстренные службы предупредили их о возможной эвакуации из-за разлива реки Мацесты. Уровень воды в реке перешел критическую отметку после залпового ливня, который ночью обрушился на город-курорт: за час выпало не менее 15 мм осадков. К счастью, эвакуация жителей не понадобилась: поднявшаяся вода зашла во дворы на улице Измайловской, в переулках Мостовом и Лечебном, а также в СНТ «Мацеста».

Под ударом оказались объекты инфраструктуры: упавшие во время ливня деревья повредили газопровод и оборвали линии электропередачи. В микрорайоне Мацеста, селах Красная Воля, Илларионовка и Калиновое Озеро были отмечены перебои с электроснабжением, частично отключен водопровод. На автомобильную дорогу, ведущую в село Измайловка, сошел сель; вода затопила еще несколько участков местных дорог, из-за чего произошли сбои в движении городских и пригородных маршрутов общественного транспорта. Движение по федеральным трассам в границах Сочи осуществляется в штатном режиме.

Экстренные службы города Сочи и силы МЧС России заняты ликвидацией последствий стихии, сообщает администрация города. Восстановительные работы ведут более 200 сотрудников экстренных служб, задействовано 46 единиц специальной техники. На пострадавшие территории организован подвоз воды, идет уборка упавших деревьев, начались ремонтные работы на газопроводах и линиях электроснабжения. Городские власти обещают, что водоснабжение Мацесты будет восстановлено к концу дня. Сотрудники администрации Сочи начали подворные обходы для оценки нанесенного подтоплением ущерба.

Для выпускников сочинских школ, которые из-за сбоев в движении транспорта могли опоздать на сдачу ЕГЭ, организован подвоз в школу в микрорайоне Светлана. Отдыхающим, которые принимают ванны в бальнеологическом комплексе «Мацеста», рекомендовано перенести процедуры.

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение, в течение 14 и 15 июня в разных районах города ожидаются сильные осадки. Все пляжи Сочи закрыты для купания, сочинцам и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды.

Анна Перова, Краснодар