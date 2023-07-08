OpinionWay: доверие французов к полиции увеличилось, несмотря на протесты

Исследование OpinionWay показало, что доверие французов к полиции выросло, несмотря на продолжавшиеся несколько дней протесты. 73% опрошенных заявили о полном доверии или положительном отношении к сотрудникам полиции. В феврале этот показатель составлял 69%.

В опросе участвовала тысяча человек. Он проводился с 5 по 6 июля.

30% респондентов считают, что президент Франции Эмманюэль Макрон хорошо справился с урегулированием протестов. 69% убеждены, что правительство плохо отреагировало. 59% склоняются к необходимости жестокого подавления протестов, около 25% — путем диалога. 15% опрошенных уверены, что проблемы в стране нерешаемы.

Массовые протесты во Франции начались 27 июня. Поводом стало убийство полицией жителя Нантера — 17-летнего Нахеля. Было задержано 4 тыс. человек, под стражу заключено около 400 участников. Среди задержанных множество несовершеннолетних. 5 июля глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что беспорядки прекращены на всей территории страны.

Подробнее о протестах во Франции — в публикации «Ъ» «Франция пересиливает погромы».