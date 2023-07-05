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Коммерсантъ FM
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МВД Франции: беспорядки прекращены, задержаны свыше 4 тыс. человек

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что беспорядки прекращены на всей территории страны. Он оценивает ситуацию в стране как «спокойную», но призывает продолжать наблюдать за ней.

Жеральд Дарманен

Жеральд Дарманен

Фото: Stephanie Lecocq, Reuters

Жеральд Дарманен

Фото: Stephanie Lecocq, Reuters

По его словам, в ходе беспорядков были задержаны 4 тыс. человек, их средний возраст — 17 лет. «Около 10% не имеют французского гражданства, 60% ранее не были известны полиции»,— сказал господин Дарманен на слушаниях в Сенате (цитата по ТАСС).

По данным телеканала BFMTV, по меньшей мере 380 участников беспорядков во Франции заключены под стражу. Остальные ожидают судебных решений.

По предварительным оценкам, французский бизнес и банки понесли убытки на сумму более €1 млрд из-за погромов: 200 магазинов были полностью разграблены, повреждения получили 300 отделений банков.

Протесты во Франции начались 27 июня, во многих городах они переросли в беспорядки и ночные погромы. Поводом стало убийство полицейским 17-летнего жителя Нантера Нахеля.

Подробнее — в материале «Франция пересиливает погромы».

Полина Мотызлевская

Фотогалерея

Уличные беспорядки во Франции

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Полицейские преследуют протестующих против жестокости силовиков

Полицейские преследуют протестующих против жестокости силовиков

Фото: Reuters / Nacho Doce

Пожарный тушит подожженный протестующими автомобиль

Пожарный тушит подожженный протестующими автомобиль

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Полиция задерживает протестующего

Полиция задерживает протестующего

Фото: Reuters / Juan Medina REFILE-QUALITY REPEAT

Протестующие разбегаются от слезоточивого газа

Протестующие разбегаются от слезоточивого газа

Фото: CLEMENT MAHOUDEAU / AFP

Взрывы петард в Ницце

Взрывы петард в Ницце

Фото: VALERY HACHE / AFP

Столкновения полиции с протестующими в Париже

Столкновения полиции с протестующими в Париже

Фото: Reuters / Nacho Doce

Сотрудники полиции на улицах Парижа

Сотрудники полиции на улицах Парижа

Фото: Nacho Doce / Reuters

Протестующая с плакатом в Париже

Протестующая с плакатом в Париже

Фото: Lewis Joly / AP

Поврежденный спортивный магазин в Париже

Поврежденный спортивный магазин в Париже

Фото: Michel Euler / AP

Сгоревшие автомобили в Лионе

Сгоревшие автомобили в Лионе

Фото: AP

Протестующие в Страсбурге

Протестующие в Страсбурге

Фото: Jean-Francois Badias / AP

Полиция очищает улицу в Нантере

Полиция очищает улицу в Нантере

Фото: Aurelien Morissard / AP

В Нантере протестующие строили баррикады, поджигали автомобили и мусорные баки

В Нантере протестующие строили баррикады, поджигали автомобили и мусорные баки

Фото: Christophe Ena / AP

В ответ полицейские применили слезоточивый газ

В ответ полицейские применили слезоточивый газ

Фото: Reuters / Stephanie Lecocq

Протесты прошли и в других районах Франции — Иль-де-Франсе, Лионе, Тулузе и на севере страны

Протесты прошли и в других районах Франции — Иль-де-Франсе, Лионе, Тулузе и на севере страны

Фото: Lionel Bonaventure / AFP / Eastnews

Дым после столкновения протестующих и полиции в Тулузе

Дым после столкновения протестующих и полиции в Тулузе

Фото: Lionel Bonaventure / AFP

Протестующие в Нантере атакуют полицию фейерверками

Протестующие в Нантере атакуют полицию фейерверками

Фото: Christophe Ena / AP

Пожарные тушат горящие автомобили в Нантере

Пожарные тушат горящие автомобили в Нантере

Фото: Reuters / Stephanie Lecocq

Последствия беспорядков в Нантере

Последствия беспорядков в Нантере

Фото: Reuters / Antony Paone

Сожженный во время столкновений в Нантере автомобиль

Сожженный во время столкновений в Нантере автомобиль

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Демонстрация в Нантере

Демонстрация в Нантере

Фото: Ibrahim Ezzat / NurPhoto

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство подростка неоправданным, а также на фоне беспорядков созвал 29 июня кризисную группу

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство подростка неоправданным, а также на фоне беспорядков созвал 29 июня кризисную группу

Фото: Christophe Ena / AP

Люди на мосту наблюдают за протестующими, сжигающими мусор в Нантере

Люди на мосту наблюдают за протестующими, сжигающими мусор в Нантере

Фото: Christophe Ena / AP

29 июня глава МВД Жеральд Дарманен сообщил, что около 150 человек арестованы за вторую ночь протестов во Франции

29 июня глава МВД Жеральд Дарманен сообщил, что около 150 человек арестованы за вторую ночь протестов во Франции

Фото: Christophe Ena / AP

В некоторых районах были зафиксированы случаи мародерства

В некоторых районах были зафиксированы случаи мародерства

Фото: Christophe Ena / AP

Участники акции протеста в коммуне Монс-ан-Барель разбили окна и выбили двери городской ратуши, а затем подожгли ее

Участники акции протеста в коммуне Монс-ан-Барель разбили окна и выбили двери городской ратуши, а затем подожгли ее

Фото: Michel Spingler / AP

Полиция охраняет территорию у ратуши Монс-ан-Барель

Полиция охраняет территорию у ратуши Монс-ан-Барель

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Сгоревшие автомобили у мэрии в Десин-Шарпье

Сгоревшие автомобили у мэрии в Десин-Шарпье

Фото: Jeff Pachoud / AFP / Eastnews

Пострадавший в ходе беспорядков медицинский центр в Руане на северо-западе Франции

Пострадавший в ходе беспорядков медицинский центр в Руане на северо-западе Франции

Фото: Lou Benoist / AFP / East News

Цветы на месте гибели 17-летнего водителя

Цветы на месте гибели 17-летнего водителя

Фото: Lewis Joly / AP

«Молчаливый марш», организованный по инициативе матери убитого (в центре), проходит напротив префектуры Нантера

«Молчаливый марш», организованный по инициативе матери убитого (в центре), проходит напротив префектуры Нантера

Фото: Michel Euler / AP

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Полицейские преследуют протестующих против жестокости силовиков

Фото: Reuters / Nacho Doce

Пожарный тушит подожженный протестующими автомобиль

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Полиция задерживает протестующего

Фото: Reuters / Juan Medina REFILE-QUALITY REPEAT

Протестующие разбегаются от слезоточивого газа

Фото: CLEMENT MAHOUDEAU / AFP

Взрывы петард в Ницце

Фото: VALERY HACHE / AFP

Столкновения полиции с протестующими в Париже

Фото: Reuters / Nacho Doce

Сотрудники полиции на улицах Парижа

Фото: Nacho Doce / Reuters

Протестующая с плакатом в Париже

Фото: Lewis Joly / AP

Поврежденный спортивный магазин в Париже

Фото: Michel Euler / AP

Сгоревшие автомобили в Лионе

Фото: AP

Протестующие в Страсбурге

Фото: Jean-Francois Badias / AP

Полиция очищает улицу в Нантере

Фото: Aurelien Morissard / AP

В Нантере протестующие строили баррикады, поджигали автомобили и мусорные баки

Фото: Christophe Ena / AP

В ответ полицейские применили слезоточивый газ

Фото: Reuters / Stephanie Lecocq

Протесты прошли и в других районах Франции — Иль-де-Франсе, Лионе, Тулузе и на севере страны

Фото: Lionel Bonaventure / AFP / Eastnews

Дым после столкновения протестующих и полиции в Тулузе

Фото: Lionel Bonaventure / AFP

Протестующие в Нантере атакуют полицию фейерверками

Фото: Christophe Ena / AP

Пожарные тушат горящие автомобили в Нантере

Фото: Reuters / Stephanie Lecocq

Последствия беспорядков в Нантере

Фото: Reuters / Antony Paone

Сожженный во время столкновений в Нантере автомобиль

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Демонстрация в Нантере

Фото: Ibrahim Ezzat / NurPhoto

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство подростка неоправданным, а также на фоне беспорядков созвал 29 июня кризисную группу

Фото: Christophe Ena / AP

Люди на мосту наблюдают за протестующими, сжигающими мусор в Нантере

Фото: Christophe Ena / AP

29 июня глава МВД Жеральд Дарманен сообщил, что около 150 человек арестованы за вторую ночь протестов во Франции

Фото: Christophe Ena / AP

В некоторых районах были зафиксированы случаи мародерства

Фото: Christophe Ena / AP

Участники акции протеста в коммуне Монс-ан-Барель разбили окна и выбили двери городской ратуши, а затем подожгли ее

Фото: Michel Spingler / AP

Полиция охраняет территорию у ратуши Монс-ан-Барель

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Сгоревшие автомобили у мэрии в Десин-Шарпье

Фото: Jeff Pachoud / AFP / Eastnews

Пострадавший в ходе беспорядков медицинский центр в Руане на северо-западе Франции

Фото: Lou Benoist / AFP / East News

Цветы на месте гибели 17-летнего водителя

Фото: Lewis Joly / AP

«Молчаливый марш», организованный по инициативе матери убитого (в центре), проходит напротив префектуры Нантера

Фото: Michel Euler / AP

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