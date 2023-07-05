МВД Франции: беспорядки прекращены, задержаны свыше 4 тыс. человек

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что беспорядки прекращены на всей территории страны. Он оценивает ситуацию в стране как «спокойную», но призывает продолжать наблюдать за ней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жеральд Дарманен

Фото: Stephanie Lecocq, Reuters Жеральд Дарманен

Фото: Stephanie Lecocq, Reuters

По его словам, в ходе беспорядков были задержаны 4 тыс. человек, их средний возраст — 17 лет. «Около 10% не имеют французского гражданства, 60% ранее не были известны полиции»,— сказал господин Дарманен на слушаниях в Сенате (цитата по ТАСС).

По данным телеканала BFMTV, по меньшей мере 380 участников беспорядков во Франции заключены под стражу. Остальные ожидают судебных решений.

По предварительным оценкам, французский бизнес и банки понесли убытки на сумму более €1 млрд из-за погромов: 200 магазинов были полностью разграблены, повреждения получили 300 отделений банков.

Протесты во Франции начались 27 июня, во многих городах они переросли в беспорядки и ночные погромы. Поводом стало убийство полицейским 17-летнего жителя Нантера Нахеля.

Подробнее — в материале «Франция пересиливает погромы».

Полина Мотызлевская