«Динамо» обыграло ЦСКА со счетом 5:0 в товарищеском матче

Московский футбольный клуб «Динамо» одержал победу в товарищеском матче с ЦСКА со счетом 5:0. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Команды сыграли три тайма по 30 минут.

Игроки «Динамо» забили три мяча — Ярослав Гладышев на 27-й минуте, Арсен Захарян на 60-й, Андрей Мазурин на 69-й. Четвертый гол им присудили по результатам состязания вратарей. Еще один мяч «Динамо» начислили после победы в конкурсе пенальти. На 28-й минуте защитник ЦСКА Илья Агапов покинул поле из-за травмы.

ФК «Динамо» занял девятое место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги по итогам сезона 2022/23, набрав 45 очков в 30 матчах. ЦСКА завершил сезон на втором месте, на счету клуба 58 очков. Новый сезон РПЛ начнется 21 июля: «Динамо» сыграет с «Краснодаром», а ЦСКА — с «Уралом».