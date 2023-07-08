Даниил Медведев вышел в четвертый круг Wimbledon

Россиянин Даниил Медведев победил венгерского теннисиста Мартона Фучовича в матче третьего круга Wimbledon.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев (справа) и Мартон Фучович

Фото: Andrew Couldridge, Reuters Даниил Медведев (справа) и Мартон Фучович

Фото: Andrew Couldridge, Reuters

Встреча закончилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 6:4. Медведев был под третьим номером посева, у Фучовича номера посева не было. В четвертом круге Медведев сыграет с победителем матча между чехом Иржи Легечкой и американцем Томми Полом.

Фучовичу 31 год, он на 67-й позиции в рейтинге АТР. Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге.

В четвертый круг Wimbledon россиянин выходит во второй раз в карьере — ранее это было в 2021 году. Призовой фонд турнира составляет $56,3 млн, он проводится на травяном покрытии в Лондоне.