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Коммерсантъ FM
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Путин в поздравлении Дмитрию Певцову отметил активную гражданскую позицию актера

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Дмитрия Певцова с 60-летним юбилеем. Он отметил талант артиста, его творческие успехи, а также активную гражданскую позицию.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В своей открытке глава государства упомянул, что Дмитрий Певцов достиг признания благодаря «незаурядному актерскому мастерству и искренней увлеченности любимым делом». «И конечно, глубокого уважения заслуживает ваша активная гражданская позиция, востребованная работа на общественном, педагогическом поприще»,— говорится в открытке, опубликованной на сайте Кремля.

Дмитрий Певцов — российский актер театра и кино («Мафия бессмертна», «Королева Марго», «Графиня де Монсоро», «Тонкая штучка», «Бандитский Петербург. Фильм 2. Адвокат»), депутат Госдумы восьмого созыва, член фракции «Новые люди».

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