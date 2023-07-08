Байден пригрозил Си после его встречи с Путиным

Президент США Джо Байден посоветовал лидеру КНР Си Цзиньпину после встречи с президентом России Владимиром Путиным «быть осторожным». Он отметил, что Китай зависит от западных инвестиций. Так Джо Байден пересказал свой разговор с лидером КНР агентству Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я сказал: это не угроза. Это наблюдение»,— заявил президент США. При этом он добавил, что с начала военного конфликта на Украине 600 американских корпораций покинули российский рынок. «Поэтому будьте осторожны»,— добавил он. По мнению Джо Байдена, китайская экономика сейчас еще более зависима от Запада, чем ранее российская.

Председатель КНР Си Цзиньпин был с визитом в России по приглашению Владимира Путина с 20 по 22 марта. Они обсудили вопросы развития российско-китайского экономического сотрудничества.

6 июля глава Минфина США Джанет Йеллен прибыла в Китай. На фоне ее визита Минфин Китая выпустил заявление, в котором выразил надежду, что США примут определенные действия для создания благоприятных условий развития торгово-экономических взаимоотношений.

В начале июня Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США обвинило власти Китая в небезопасных маневрах китайского эсминца перед американским кораблем в Тайваньском проливе. 3 июля Госдеп США призвал американцев по возможности отказаться от визитов в Китай.

Последний раз Джо Байден и Си Цзиньпин лично встречались на полях саммита G20 в Индонезии в ноябре 2022-го. В мае этого года Джо Байден заявил, что встретится с Си Цзиньпином «рано или поздно».

Анастасия Ларина