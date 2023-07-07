Минфин Китая надеется, что США посодействуют развитию торгово-экономических отношений между странами

Китай надеется, что США примут конкретные действия для создания благоприятных условий для развития торгово-экономических отношений между двумя странами. Заявление сделано на фоне визита в Китай главы Минфина США Джанет Йеллен.

«По договоренности Китая и США министр финансов США Джанет Йеллен находится в Китае с визитом с 6 по 9 июля, это конкретная мера для реализации важного консенсуса, достигнутого на встрече лидеров Китая и США на Бали (на полях саммита G20 в 2022 году), и для укрепления взаимодействия и обменов в финансовой сфере между двумя странами»,— сказано в заявлении на сайте Минфина Китая (перевод по ТАСС).

В заявлении отмечается, что суть китайско-американских торгово-экономических отношений во взаимной выгоде выигрышных результатах. «Надеемся, что США предпримут конкретные действия по созданию благоприятных условий для здорового развития торгово-экономических отношений между двумя странами и для достижения взаимовыгодных результатов»,— сказано в документе.

6 июля Джанет Йеллен прибыла в Китай. Это первый визит главы Минфина США в эту страну за четыре года. В Пекине госпожа Йеллен должна встретиться с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, бывшим вице-премьером Госсовета Лю Хэ и экс-главой Народного банка Китая Чжоу Сяочуанем.

Олеся Павленко