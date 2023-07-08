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Коммерсантъ FM
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Парад ретротранспорта в Москве

Как прошло историческое мероприятие

8 июля в столице прошли парад и выставка исторических трамваев и автомобилей в честь Дня московского транспорта. Кроме того, на мероприятии выступили музыканты и реконструкторы. Кадры с парада и выставки ретротранспорта — в фотогалерее «Ъ».

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Парад начался у станции метро «Новокузнецкая»

Парад начался у станции метро «Новокузнецкая»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Женщина играет на скрипке

Женщина играет на скрипке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Водитель в кабине трамвая

Водитель в кабине трамвая

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В параде приняли участие 14 исторических трамвайных вагонов

В параде приняли участие 14 исторических трамвайных вагонов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Женщина рисует вагон трамвая

Женщина рисует вагон трамвая

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Маршрут колоны пролегал через Большой Устьинский мост и Бульварное кольцо. Он закончился на Чистопрудном бульваре

Маршрут колоны пролегал через Большой Устьинский мост и Бульварное кольцо. Он закончился на Чистопрудном бульваре

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов в салоне трамвая

Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов в салоне трамвая

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

После парада посетители могли посмотреть выставку советского транспорта

После парада посетители могли посмотреть выставку советского транспорта

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Трамвай едет на фоне Кремля

Трамвай едет на фоне Кремля

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Трамвай на параде

Трамвай на параде

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пассажиры в салоне трамвая

Пассажиры в салоне трамвая

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

На мероприятии выступили артисты проекта «Музыка в метро» и хор Московского метрополитена

На мероприятии выступили артисты проекта «Музыка в метро» и хор Московского метрополитена

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дети на вагоне трамвая

Дети на вагоне трамвая

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бочка с квасом

Бочка с квасом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

На Чистопрудном бульваре присутствовали реконструкторы, которые воссоздавали атмосферу Москвы 1930-х годов

На Чистопрудном бульваре присутствовали реконструкторы, которые воссоздавали атмосферу Москвы 1930-х годов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дети на платформе трамвая-крана

Дети на платформе трамвая-крана

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Трамвай на параде

Трамвай на параде

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В параде также приняли участие автомобили разных времен из коллекций Музея Гаража особого назначения ФСО России, комитета классических автомобилей Российской автомобильной федерации и авторетроклуба «ГАЗ-21»

В параде также приняли участие автомобили разных времен из коллекций Музея Гаража особого назначения ФСО России, комитета классических автомобилей Российской автомобильной федерации и авторетроклуба «ГАЗ-21»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов

Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Ретроавтомобили перед началом парада

Ретроавтомобили перед началом парада

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Парад начался у станции метро «Новокузнецкая»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Женщина играет на скрипке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Водитель в кабине трамвая

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В параде приняли участие 14 исторических трамвайных вагонов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Женщина рисует вагон трамвая

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Маршрут колоны пролегал через Большой Устьинский мост и Бульварное кольцо. Он закончился на Чистопрудном бульваре

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов в салоне трамвая

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

После парада посетители могли посмотреть выставку советского транспорта

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Трамвай едет на фоне Кремля

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Трамвай на параде

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пассажиры в салоне трамвая

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

На мероприятии выступили артисты проекта «Музыка в метро» и хор Московского метрополитена

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дети на вагоне трамвая

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бочка с квасом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

На Чистопрудном бульваре присутствовали реконструкторы, которые воссоздавали атмосферу Москвы 1930-х годов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дети на платформе трамвая-крана

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Трамвай на параде

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В параде также приняли участие автомобили разных времен из коллекций Музея Гаража особого назначения ФСО России, комитета классических автомобилей Российской автомобильной федерации и авторетроклуба «ГАЗ-21»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Ретроавтомобили перед началом парада

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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