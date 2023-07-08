Парад ретротранспорта в Москве

8 июля в столице прошли парад и выставка исторических трамваев и автомобилей в честь Дня московского транспорта. Кроме того, на мероприятии выступили музыканты и реконструкторы. Кадры с парада и выставки ретротранспорта — в фотогалерее «Ъ».