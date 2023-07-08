На железной дороге Владимирской области подожгли релейные шкафы

В ночь на сегодня, 8 июля, на железнодорожной станции Балакирево во Владимирской области загорелись два релейных и один аккумуляторный шкаф, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Северной железной дороги. Причиной произошедшего в ведомстве назвали «вмешательство посторонних лиц».

«В 1:50 8 июля 2023 года было зафиксировано возгорание двух релейных и одного аккумуляторного шкафа на станции Балакирево Северной железной дороги. По предварительной информации, это стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта»,— сообщили в пресс-службе.

Из-за поджога начались задержки пригородных поездов и поездов дальнего следования. Время задержки составило от 10 до 30 минут. В настоящее время все поезда следуют по расписанию. Северная железная дорога работает штатно.

Поджог релейный шкафов квалифицируется как диверсия, за нее предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.

Анастасия Ларина