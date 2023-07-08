Умер режиссер передачи «Куклы» и первого реалити-шоу «За стеклом» Григорий Любомиров

Режиссер Григорий Любомиров умер в возрасте 69 лет, сообщил Союз кинематографистов России. Церемония прощания пройдет в Николо-Архангельском крематории 8 июля.

Григорий Любомиров родился 22 ноября 1953 года в Ленинграде. Окончил философский факультет Ленинградского государственного университета, аспирантуру Института международного рабочего движения и киношколу FEMIS в Париже. Работал в кинематографе с 1985 года. Он снял такие документальные фильмы как «Импичмент по-русски», «Маски сокитов», «Тайны посвящения».

Работал на телеканалах НТВ, ТВ-6 и «Россия». Был сценаристом и режиссером передачи «Куклы», режиссером и автором идеи первого российского реалити-шоу «За стеклом», режиссером и автором идеи «Кулагин и Партнеры», продюсером сериалов «Рублевка.Live», «Сталин.Live», «Одинокий Волк», «Лестница в небеса» и других.

Леонид Уварчев