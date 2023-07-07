USGS: половина водопроводной воды в США содержит опасные «вечные химикаты»

Из 45% водопроводных кранов в домах американцев течет вода с содержанием перфторалкильных и полифторалкильных химических веществ (ПФАС), известных как «вечные химикаты», очень вредных и для здоровья человека, и для окружающей среды. К такому выводу пришли специалисты Геологической службы США (USGS), которые исследовали водопроводную воду во всех штатах.

ПФАС — это около 12 тыс. искусственно синтезируемых веществ, которые широко используются в легкой промышленности, в частности, для окраски тканей и одежды, производства косметики и упаковки, изготовления различных покрытий, в том числе для посуды. Одним из таких веществ является, например, политетрафторэтилен, или, проще говоря, тефлон. Такие вещества не распадаются естественным путем, устойчивы к внешним воздействиям и могут долго сохраняться в окружающей среде. ПФАС могут стать причиной серьезных недугов, включая болезни щитовидной железы, печени, могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

В рамках исследования специалисты USGS анализировали воду на содержание 32 «вечных химикатов». Больше всего загрязнений такими веществами обнаружено в городах и рядом с ними. Особенно неблагополучной оказалась ситуация в Миннеаполисе. Специалисты опубликовали карту США с указанием конкретных мест, где в водопроводной воде содержится как минимум один вид ПФАС. По словам экспертов, очистить воду из-под крана от таких загрязнителей могут фильтры, использующие метод обратного осмоса, или фильтры с активированным углем.

Алена Миклашевская