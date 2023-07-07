В Петербурге пойманы двое напавших на адвоката Елену Пономареву

В Санкт-Петербурге полицейские арестовали двоих мужчин, которые могут быть причастны к нападению на адвоката Елену Пономареву в Москве. Как сообщает ТАСС со ссылкой на столичное ГУ МВД России, в настоящий момент задержанных доставляют для проведения следственных действий.

«Менее чем за сутки сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО и ОМВД России по району Кунцево Москвы установили личности и при поддержке коллег из Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте задержали подозреваемых 1984 и 1998 годов рождения в Санкт-Петербурге»,— сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел накануне на автобусной остановке на Рублевском шоссе. Неизвестный облил зеленкой 46-летнюю женщину и ее знакомую, которая находилась рядом, а потом скрылся с другим неизвестным, ожидавшим его неподалеку. Сама Елена Пономарева сказала, что произошедшее связано с ее профессиональной деятельностью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ). Задержанным может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург