Напавших на адвоката Пономареву в Москве задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержаны двое подозреваемых в нападении в Москве на адвоката Елену Пономареву, которую облили зеленкой на автобусной остановке на Рублевском шоссе. Об этом вечером в пятницу, 7 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление МВД.

В сообщении уточняется, что личности двоих мужчин 1984 и 1998 годов рождения московские правоохранители установили при поддержке коллег из Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте.

В настоящий момент задержанных доставляют для проведения следственных действий.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что адвоката Адвокатской палаты Московской области (АПМО) Елену Пономареву облили зеленкой накануне, 6 июля. У пострадавшей диагностировано повреждение сетчатки глаз. Сама госпожа Пономарева считает, что нападение связано с ее работой. Ранее адвокату поступали угрозы. После инцидента было возбуждено уголовное дело.

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