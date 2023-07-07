После нападения на адвоката Елену Пономареву завели уголовное дело

Адвокат Адвокатской палаты Московской области (АПМО) Елена Пономарева, которую в Москве 6 июля облили зеленкой, повредив сетчатку глаз, сообщила о возбуждении уголовного дела о хулиганстве. Госпожа Пономарева считает, что произошедшее связано с расследованием дела о наркоторговле, по которому ее допрашивали в Лыткаринском суде в 2021 году как свидетеля.

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«Обвиняемые были осуждены и приговорены к серьезному сроку, и все, что со мной произошло, могло быть местью за то, что я не подтвердила их версию в судебном заседании»,— сообщила ТАСС адвокат.

Напали на Елену Пономареву на остановке общественного транспорта на Рублевском шоссе в Москве. Да этого ей присылали угрозы в мессенджерах со снимками ее собаки и имущества. Также несмываемой краской облили автомобиль адвоката.

На страницах адвоката в соцсетях сказано, что она работает в КАМО «Цуканов, Пономарева и партнеры» и выступает экспертом в СМИ.

Мария Федотова