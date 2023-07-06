Адвоката из Подмосковья Елену Пономареву облили зеленкой, повредив сетчатку глаз

Адвоката Адвокатской палаты Московской области (АПМО) Елену Пономареву сегодня, 6 июля, неизвестный облил зеленкой. Госпожа Пономарева считает, что нападение связано с ее работой, сообщает АПМО. Ранее адвокату поступали угрозы, в этой связи АМПО планирует обратиться в следственные органы.

«Неизвестный облил ее зеленкой на остановке общественного транспорта. В результате нападения адвокату причинены телесные повреждения, пострадала сетчатка глаз»,— сообщает АМПО. Ранее Елена Пономарева получала угрозы в мессенджерах, к которым прикладывались фотографии, свидетельствующие о слежке за адвокатом, несмываемой краской облили ее автомобиль. Обращение в правоохранительные органы по этим фактам результатов не принесло, отмечает АМПО.

Сейчас совет АМПО намерен обратиться к руководству следственных органов с требованием организации тщательного расследования преступлений, совершенных в отношении адвоката.

Мария Федотова