Airbus в первом полугодии получил заказы на 1044 самолета

Благодаря полученным в июне рекордным заказам от индийских авиакомпаний на поставку 750 самолетов, концерн Airbus по итогам первого полугодия отчитался о 1044 новых заказах. Как сообщает агентство Reuters, за этот же период по предыдущим контрактам было поставлено 316 самолетов. По итогам целого года Airbus планирует поставить заказчикам 720 самолетов.

Индийские авиаперевозчики IndiGo и Air India получат 500 и 250 самолетов соответственно. Заказ был оформлен на авиасалоне в Париже в прошлом месяце. Годом ранее в первом полугодии у Airbus было всего 259 заказов, и за те шесть месяцев производитель поставил заказчикам 297 самолетов. Самой популярной моделью у Airbus сейчас является A321neo, на него получено с начала запуска в производство 5163 заказа. До этого наибольшим спросом пользовался A320ceo.

Главный конкурент европейского производителя — американская компания Boeing — пока не публикует данные по заказам и поставкам за полугодие. Однако цифры, как ожидается, тоже должны быть выше прошлого года, так как на авиасалоне в Париже Boeing также получил заказ от индийской Air India, хотя и меньшего объема — на 220 самолетов. По итогам первых пяти месяцев года Boeing получил заказ на 127 самолетов (это не включая июнь и индийский заказ) и поставил заказчикам 206 самолетов.

Полную отчетность за полугодие Airbus и Boeing опубликуют 26 июля.

Алена Миклашевская