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Коммерсантъ FM
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Захар Прилепин опубликовал видео со словами «что нас не убивает, делает сильнее»

Захар Прилепин, пострадавший при попытке покушения в мае, опубликовал в своем Telegram-канале первое видео, где он самостоятельно стоит на ногах.

«Все, что нас не убивает, делает нас сильнее, мудрее и злее»,— говорит он в видеоролике. На видео писатель стоит на фоне праздничных шаров — сегодня, 7 июля, Захару Прилепину исполнилось 48 лет. Он поблагодарил всех, кто «помнит, молится», а также пожелал сил тем, «кто держит передовую».

29 июня суд в Москве продлил срок ареста уроженцу Донецкой области Александру Пермякову, обвиняемому в теракте в отношении Захара Прилепина. Пермяков пробудет в СИЗО до 6 октября. Фигурант полностью признал свою вину и, сотрудничая со следствием, дал показания о том, что получил задание о ликвидации Захара Прилепина от представителей украинских спецслужб.

6 мая под Нижним Новгородом на Захара Прилепина было совершено покушение. Писатель получил ранения ног и минно-взрывную травму, он был доставлен в больницу. Его состояние оценивалось как тяжелое. Его водитель Александр Шубин, известный под позывным Злой, погиб на месте.

Подробнее о покушении — в материале «Ъ» «Мина для писателя».

Полина Мотызлевская

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