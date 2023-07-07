ARD: разведка Германии перехватила телефонный разговор Пригожина и Лукашенко 24 июня

Федеральная разведывательная служба Германии перехватила телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина 24 июня, в день мятежа. Об этом стало известно WDR и NDR, которые входят в медиахолдинг ARD.

В материале сообщается, что немецкая разведка получила сигналы о подготовке мятежа «Вагнером» за неделю до его начала. Разведка пыталась проверить эту информацию у партнеров, но безуспешно. При этом информацию о том, что господин Лукашенко выступит посредником в переговорах с ЧВК немецкая разведка получила из собственных источников.

В публикации говорится, что немецкие политики раскритиковали действия разведки, поскольку она доложила правительству о мятеже, когда она уже начался — вечером 23 июня. По закону они должны предупреждать такие ситуации, даже если они касаются других стран. Служба разведки «обычно не комментирует публично вопросы, касающиеся каких-либо выводов или деятельности разведки», сказал представитель службы в ответ на критику.

Каких-либо подробностей о перехвате телефонного разговора Евгения Пригожина и Александра Лукашенко в публикации ADR не приводится. При этом в материале отмечается, что немецкие разведчики в 2022 году взломали «внутренние коммуникации» ЧВК и были «достаточно хорошо информированы о внутренней работе» частной компании.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин заявил, что Минобороны РФ нанесло удар по лагерю ЧВК, и объявил «марш справедливости» на Москву. Ситуация была урегулирована к вечеру 24 июня при посредничестве Александра Лукашенко. Согласно договоренностям, Евгений Пригожин должен был «уйти» в Белоруссию, бойцам ЧВК предложили последовать за их лидером, либо подписать контракты с Минобороны или вернуться к близким.

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Мария Федотова