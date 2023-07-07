Золотые резервы Китая растут восемь месяцев подряд

Народный банк Китая в июне увеличил золотые запасы еще на 67,9 млн тройских унций, или на 23 тонны. Такие данные опубликовало сегодня, 7 июля, Государственное валютное управление КНР. Это уже восьмой месяц подряд наращения золотых резервов страны. Как сообщает Bloomberg, сейчас общие запасы золота у Китая составляют 2,33 тыс. тонн и страна занимает шестое место в мире по этому показателю после США, Германии, Италии, Франции и России.

Планомерно наращивать свои золотовалютные резервы Китай начал с декабря 2020 года, в частности, для того, чтобы снизить зависимость от американского доллара и диверсифицировать валютные резервы. Сейчас у КНР самые большие валютные резервы в мире, на конец июня они превышали $3 трлн.

Алена Миклашевская