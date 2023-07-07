Владельцем 85% акций УГМК вместо кипрской Selmareco Limited стал российский «Бизнесглобус»

В годовом отчете Уральской горно-металлургической компании (УГМК) указано, что держателем 85% ее акций вместо кипрской Selmareco Limited стало российское АО «Компания ''Бизнесглобус''», сообщил Forbes. В пресс-службе УГМК не стали комментировать эту информацию.

Напомним, также идание сообщило, что новым бенефициарным владельцем УГМК стал сын бывшего главы МИД Узбекистана Данияр Камилов. В пресс-службе УГМК воздержались от комментариев. В марте 2022 года стало известно, что Искандар Махмудов и его деловой партнер Андрей Бокарев перестали быть контролирующими бенефициарами ОАО «УГМК» и еще ряда активов.

Ранее «Ъ» неоднократно писал, что АО «Компания "Бизнесглобус"» действует в интересах бывшего члена совета директоров УГМК Андрея Бокарева.

Диана Сунагатуллина

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