Фото 07.07.2023, 20:17 Лучшие фото недели Запоминающиеся кадры 3–7 июля Международное ралли «Шелковый путь», Кубок PARI Премьер и другие снимки — в фотогалерее «Ъ». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Москва. Военнослужащий на костылях в Александровском саду Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Москва. Министр просвещения России Сергей Кравцов перед началом церемонии вручения дипломов с отличием выпускникам педагогических вузов Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Казань. Показательные выступления мотоциклистов на церемонии старта международного ралли «Шелковый путь» Фото: Коммерсантъ / Артем Дергунов / купить фото Санкт-Петербург. Слева направо: председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов, президент банка ВТБ Андрей Костин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на финансовом конгрессе Банка России Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Волгоградская область. Штабеля древесины Фото: Коммерсантъ / Александр Манзюк / купить фото Санкт-Петербург. Болельщики на матче Кубка PARI Премьер между командами «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и «Црвена звезда» (Белград, Сербия) Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова / купить фото Следующая фотография 1 / 6 Москва. Военнослужащий на костылях в Александровском саду Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Москва. Министр просвещения России Сергей Кравцов перед началом церемонии вручения дипломов с отличием выпускникам педагогических вузов Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Казань. Показательные выступления мотоциклистов на церемонии старта международного ралли «Шелковый путь» Фото: Коммерсантъ / Артем Дергунов / купить фото Санкт-Петербург. Слева направо: председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов, президент банка ВТБ Андрей Костин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на финансовом конгрессе Банка России Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Волгоградская область. Штабеля древесины Фото: Коммерсантъ / Александр Манзюк / купить фото Санкт-Петербург. Болельщики на матче Кубка PARI Премьер между командами «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и «Црвена звезда» (Белград, Сербия) Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова / купить фото