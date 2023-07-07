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Коммерсантъ FM
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Лучшие фото недели

Запоминающиеся кадры 3–7 июля

Международное ралли «Шелковый путь», Кубок PARI Премьер и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Москва. Военнослужащий на костылях в Александровском саду

Москва. Военнослужащий на костылях в Александровском саду

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Министр просвещения России Сергей Кравцов перед началом церемонии вручения дипломов с отличием выпускникам педагогических вузов

Москва. Министр просвещения России Сергей Кравцов перед началом церемонии вручения дипломов с отличием выпускникам педагогических вузов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Казань. Показательные выступления мотоциклистов на церемонии старта международного ралли «Шелковый путь»

Казань. Показательные выступления мотоциклистов на церемонии старта международного ралли «Шелковый путь»

Фото: Коммерсантъ / Артем Дергунов  /  купить фото

Санкт-Петербург. Слева направо: председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов, президент банка ВТБ Андрей Костин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на финансовом конгрессе Банка России

Санкт-Петербург. Слева направо: председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов, президент банка ВТБ Андрей Костин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на финансовом конгрессе Банка России

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Волгоградская область. Штабеля древесины

Волгоградская область. Штабеля древесины

Фото: Коммерсантъ / Александр Манзюк  /  купить фото

Санкт-Петербург. Болельщики на матче Кубка PARI Премьер между командами «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и «Црвена звезда» (Белград, Сербия)

Санкт-Петербург. Болельщики на матче Кубка PARI Премьер между командами «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и «Црвена звезда» (Белград, Сербия)

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова  /  купить фото

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Москва. Военнослужащий на костылях в Александровском саду

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Министр просвещения России Сергей Кравцов перед началом церемонии вручения дипломов с отличием выпускникам педагогических вузов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Казань. Показательные выступления мотоциклистов на церемонии старта международного ралли «Шелковый путь»

Фото: Коммерсантъ / Артем Дергунов  /  купить фото

Санкт-Петербург. Слева направо: председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов, президент банка ВТБ Андрей Костин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на финансовом конгрессе Банка России

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Волгоградская область. Штабеля древесины

Фото: Коммерсантъ / Александр Манзюк  /  купить фото

Санкт-Петербург. Болельщики на матче Кубка PARI Премьер между командами «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и «Црвена звезда» (Белград, Сербия)

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова  /  купить фото

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