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Коммерсантъ FM
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Глава ГИБДД: на дорогах России работают около 27 тыс. камер

Глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что в РФ работают почти 24 тыс. стационарных и более 3 тыс. передвижных комплексов фотовидеофиксации, передает Autonews.

По словам господина Черникова, благодаря работе камер в 2022 году ликвидировали 1,6 тыс. аварийно-опасных участков. За пять месяцев текущего года с помощью комплексов фотовидеофиксации вынесено около 73,5 млн постановлений об административных правонарушениях, что составляет 91,6% от общего количества правонарушений за этот промежуток времени, сообщил глава ГИБДД.

Господин Черников заявил, что за пять месяцев 2023 года число аварий сократилось более чем на 6%, а число пострадавших и погибших в них людей — более чем на 5%. При этом за отчетный период количество ДТП с пострадавшими увеличилось на 5,2%, добавил он.

В августе 2022 года Всемирная база данных камер контроля скорости сообщила, что Россия заняла первое место в мире по количеству дорожных камер. Тогда, по информации базы данных, на дорогах России было установлено 18 393 комплекса фотовидеофиксации. Второе место занимала Бразилия (16 997), а третье — Италия (10 787).

Эрдни Кагалтынов

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