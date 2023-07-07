Захарова вновь отвергла участие Лаврова в переговорах об урегулировании конфликта на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во второй раз заявила, что информация о переговорах министра иностранных дел Сергея Лаврова и бывших американских высокопоставленных чиновников нацбезопасности — фейк. Госпожа Захарова считает, что таким образом администрация президента США Джо Байдена стремится «выдать желаемое за действительное» в преддверии выборов.

«Никаких "секретных переговоров" с американскими "чиновниками" у министра иностранных дел России в апреле не было. И несекретных тоже. Это фейк, ложь, манипуляция»,— написала Мария Захарова в Telegram-канале.

Официальный представитель российского МИДа предположила, что за «секретные переговоры» американская сторона пыталась выдать одну из «обыкновенных дискуссий» с политологами и общественными деятелями, которую Сергей Лавров регулярно проводит на полях международных мероприятий.

«Возможно, речь идет о встрече с членами Совета по международным отношениям 24 апреля, который в настоящий момент возглавляет Ричард Хаас. Ни он, ни упомянутые в сообщениях американской прессы Чарльз Купчан и Томас Грэм правительственных должностей в США не занимают. В рамках дискуссии обсуждаются современные международные отношения и глобальная повестка. Ни о каком "мирном плане по Украине" не было и речи»,— добавила она.

6 июля телеканал NBC News со ссылкой на шесть источников сообщил, что в апреле в Нью-Йорке группа бывших высокопоставленных американских чиновников провела с представителями российских властей серию переговоров. По крайней мере один раз, по данным телеканала, на них присутствовал Сергей Лавров.

Сегодня, 7 июля, информацию телеканала подтвердил Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, группа частных лиц по своей инициативе вела неофициальные переговоры с Россией. Белый дом, в свою очередь, не поощрял и не побуждал к этим переговорам, поскольку считает невозможным обсуждать подобные вопросы в отсутствие представителей Украины.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева