Белый дом подтвердил факт переговоров по Украине с участием Лаврова и экс-чиновников США в апреле

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил сообщение NBC News о том, что в апреле в Нью-Йорке прошли секретные переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и бывших американских высокопоставленных чиновников нацбезопасности, целью которых было заложить основы для мирного урегулирования на Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон не санкционировал переговоры и не поддерживает их.

«Но я хочу четко заявить, что эти переговоры не поощрялись и не инициировались нами, и мы не поддерживали их каким-либо активным образом. Как сказал президент (США Джо Байден.— “Ъ”), ничего об Украине без Украины»,— сказал господин Кирби в интервью CBS News (цитата по Reuters).

Как передает Reuters, представитель Государственного департамента США в ходе брифинга также заявил, что Вашингтон не поддерживает ведение переговоров об Украине без участия украинской стороны.

Вчера, 6 июля, телеканал NBC News со ссылкой на шесть источников сообщил, что в апреле в Нью-Йорке группа бывших высокопоставленных американских чиновников провела с представителями российских властей серию переговоров. По крайней мере один раз на них присутствовал Сергей Лавров, передает телеканал.

Собеседники NBC утверждают, что разговор с участием главы МИД РФ продлился несколько часов. На переговорах якобы обсуждались дипломатические варианты остановки вооруженного конфликта на Украине и судьба занятых российскими войсками территорий. Утверждается, что на встрече с Сергеем Лавровым присутствовали, в частности, экс-советник бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла Ричард Хаас и бывший советник президента США Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм.

Президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что Вашингтон выступает против переговоров об Украине без участия украинской стороны. 6 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мирные переговоры по урегулированию ситуации на Украине могут начаться чуть позже сентября. Переговоры между Россией и Украиной прекратились в мае 2022 года. В октябре того же года Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. Украинский президент не раз подчеркивал, что возобновить российско-украинские переговоры можно только при условии, что Россия согласится вывести свои войска.

Эрдни Кагалтынов