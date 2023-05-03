Eli Lilly провела испытания лекарства, замедляющего снижение когнитивных функций при болезни Альцгеймера

Сегодня, 3 мая, американская фармацевтическая компания Eli Lilly представила результаты клинических исследований разработанного ею экспериментального препарата донанемаб против болезни Альцгеймера. Она сообщила, что это лекарство на треть сокращает снижение когнитивных функций среди пациентов с этим заболеванием. За год у 47% пациентов, принимавших донанемаб, не было зафиксировано снижения когнитивных функций — против 29% в группе пациентов, принимавших плацебо.

Это данные третьей, последней, фазы клинических испытаний препарата. Она длилась полтора года, участие в ней приняли более 1,7 тыс. пациентов. Донанемаб убирает так называемые амилоидные бляшки, возникающие в мозгу людей при болезни Альцгеймера, так что через год или полтора такого лечения люди могут перестать принимать этот препарат. При этом исследования показали, что в некоторых случаях препарат может вызывать серьезные побочные эффекты, такие как отек мозга,— от этого умерли трое пациентов, принимавших участие в испытаниях.

Eli Lilly собирается подать заявку на одобрение донанемаба в управление по контролю за рынком лекарственных препаратов и продуктов питания США в июне. Компания надеется, что регулятор может одобрить препарат уже в конце 2023-го или начале 2024 года. Акции Eli Lilly выросли в среду на 6%.

Яна Рождественская