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Коммерсантъ FM
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Песков: Кремлю интересно знать о содержании переговоров Зеленского и Эрдогана

Кремль внимательно следит за переговорами президента Украины Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы сохраняем наши конструктивные, партнерские отношения с Анкарой и дорожим этими отношениями. И чувствуем взаимность с турецкой стороны. Поэтому, конечно, нам будет интересно знать, о чем будет вестись речь между господином Эрдоганом и господином Зеленским. Это важно»,— рассказал господин Песков.

Пресс-секретарь отметил, что Реджеп Тайип Эрдоган «неоднократно прикладывал большие усилия для урегулирования различных проблем в контексте украинского конфликта, играл посредническую роль, и эта роль получала высокую оценку» со стороны Владимира Путина.

На вопрос о том, состоится ли после этих переговоров встреча Владимира Путина с турецким президентом, Дмитрий Песков ответил, что это не исключается в обозримой перспективе. «Вы знаете, что Путин и Эрдоган часто и регулярно общаются, неоднократно заходила речь и об очных контактах. Как только сроки таких контактов будут определены, мы вас проинформируем»,— сказал Песков.

Ранее в канцелярии президента Турции подтвердили, что сегодня, 7 июля, Реджеп Тайип Эрдоган проведет в Стамбуле встречу с Владимиром Зеленским. По данным турецкого телеканала NTV, президенты Турции и Украины обсудят отношения между странами, вооруженный конфликт и зерновую сделку, обеспечение мира и безопасности в регионе Черного моря.

Полина Мотызлевская

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