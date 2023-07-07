Бывшему вице-мэру Екатеринбурга суммарно назначили 21 год колонии

Сысертский районный суд (Свердловская область) приговорил бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева к 13 годам заключения. Его признали виновным в покушении на убийство и в вымогательстве. Гособвинение просило суд назначить Виктору Контееву 14 лет. Суммарно, с учетом непогашенной судимости, срок его нахождения в колонии составит 21 год. Адвокат Сергей Колосовский заявил, что намерен обжаловать решение суда.

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По данным следствия, с марта 2009 года по май 2010 года бывший чиновник и участники созданной им организованной преступной группы вымогали у бизнесмена Максима Краснова 25% долей ООО «Урал» (Курганская область) стоимостью 3,6 млн руб. После отказа бизнесмена, как полагали следователи, его решили убить, но не смогли довести умысел до конца.

В ходе рассмотрения уголовного дела Виктор Контеев не признал вину, но после оглашения решения суда сказал, что ожидал обвинительный приговор.

Напомним, с 2014 года бывший вице-мэр отбывает 18-летний срок в колонии строгого режима за получение взятки, вымогательство и подстрекательство к убийствам. Вину в совершении этих эпизодов он также не признал.

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